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Как правильно мыть руки, чихать и кашлять, чтобы не заболеть самому и не заразить других
Источник материала: Tut.by
Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ
Как правильно мыть руки
Следить за чистотой рук важно потому, что если на их поверхности присутствует вирус, мытье их с мылом убьет его.
Для того, чтобы процедура была максимально эффективной, важно мыть руки
В целом, по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот: руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус, и так можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Как чихать и кашлять
Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой (как делает большинство из нас), микробы попадут на ваши руки, а затем на все, к чему вы прикасаетесь. Поэтому ВОЗ
Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
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Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ называет мытье рук и соблюдение правил респираторной гигиены при чихании или...
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