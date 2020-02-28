Как правильно мыть руки, чихать и кашлять, чтобы не заболеть самому и не заразить других

Источник материала: Tut.by

Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ называет мытье рук и соблюдение респираторной гигиены при чихании или кашле. GO.TUT.BY объясняет, как делать это правильно.

Как правильно мыть руки

Следить за чистотой рук важно потому, что если на их поверхности присутствует вирус, мытье их с мылом убьет его.

Для того, чтобы процедура была максимально эффективной, важно мыть руки правильно .

Самое главное — делать это с мылом и достаточно долго: примерно 20 секунд (за это время про себя можно дважды спать песенку Happy Birthday). Мойте не только ладони — но и тыльную сторону кисти, пальцы и промежутки между ними. Смойте мыло, вытрите руки бумажным полотенцем. Используйте его, чтобы закрыть кран, не касаясь его чистыми руками.

Если возможности помыть руки нет, обработайте их спиртосодержащим средством.

В целом, по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот: руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус, и так можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Как чихать и кашлять

Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой (как делает большинство из нас), микробы попадут на ваши руки, а затем на все, к чему вы прикасаетесь. Поэтому ВОЗ рекомендует поступать так:

При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. После сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком — или мойте их водой с мылом. Если чихает или кашляет кто-то другой, держитесь от него на расстоянии как минимум метра, особенно если у него еще и повышенная температура.

Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.