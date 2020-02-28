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Уровень инвестиций в ЕАЭС планируется вывести на уровень 25-30 процентов от ВВП

28.02.2020 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ЕАЭС планируется создать такие условия для инвестиций, чтобы их уровень составлял не менее 25% ВВП.

Как заявил на белорусском телевидении глава ЕЭК Михаил Мясникович, в настоящее время инвестиции ЕАЭС составляют 2,5% от мировых. Однако внутри союза планируется создать такие условия, чтобы соотношение объема инвестиций к ВВП составляло не менее 25%. Такой рост инвестиций позволит создать новые современные производства и увеличить выпуск продукции.

По словам Михаила Мясниковича, сейчас в ЕАЭС около 20% торговли составляют минеральные ресурсы. Производство готовой продукции растет, но очень медленно. Кроме того, среди этой производимых в ЕАЭС товаров мало действительно конкурентных товаров, с которыми можно было бы выйти на мировой рынок.

«Надо думать, чтобы их было больше, чтобы было чем торговать и внутри, и с третьими странами», - заявил Михаил Мясникович.

 
 
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В ЕАЭС планируется создать такие условия для инвестиций, чтобы их уровень составлял не менее 25% ВВП.
 
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