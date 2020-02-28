В Беларуси определят лучших web-разработчиков 2020 года

Источник материала: Myfin

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Рейтинг лучших web-разработчиков будет составлен в Беларуси 9-й раз. За это время более 100 студий приняли участие в Рейтинге, оценив результаты своей работы по международным стандартам. В рамках Рейтинга оцениваются наиболее важные показатели работы компаний — масштаб студии, количество и качество реализованных проектов, награды в профессиональных конкурсах, фестивалях и рейтингах других регионов.



Организаторы Рейтинга отмечают, что у участников независимого исследования различные мотивы участия в подобных проектах. Кто-то хочет заявить о своих лидерских позициях, кто-то благодаря независимой оценке анализирует свои достижения за год, сравнивает их с достижениями конкурентов. Для кого-то участие в Рейтинге — это в первую очередь возможность привлечь новых клиентов.

В прошлом году в Рейтинге приняло участие более 40 компаний, которые за год реализовали 911 проектов. Участниками освоено $6,4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, рынок web-разработок в Беларуси (без учета сложных IT-проектов) ежегодно растет на 30%. За 2019 годy объем рынка составит около $18 млн.

В целом бюджеты IT-проектов, которые реализуются внутри Беларуси, уже давно превысили отметку $100 млн. Только резидентами ПВТ в 2018 году реализовано для внутреннего рынка услуг на сумму Br287 млн (рост за год на 59%).



Параллельно с Рейтингом web-студий «Рейтинг Байнета» проведет Конкурс сайтов 2020 года, в рамках которого будут награждены лучшие сайты, разработанные белорусскими студиями. В Конкурсе могут принимать участие не только компании-разработчики сайтов, но и компании-клиенты, для которых были реализованы web-проекты.

В Конкурсе сайтов предусмотрено 7 номинаций:

Корпоративный сайт Промо-сайт Портал Мобильное приложение Сервисы Интернет-магазин Landing page

При этом один сайт может принимать участие в нескольких номинациях. По итогам конкурса будут объявлены победители, занявшие 1, 2 и 3 места, а также на онлайн-странице проекта будут опубликованы работы, которые войдут в шорт-лист. Сайты оценивает жюри, в составе которого эксперты из топовых российских и украинских web-разработчиков.

Подробные условия участия и результаты всех рейтингов представлены на сайте проекта «Рейтинг Байнета».