ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wargaming заявил, что запретил через суд Кипра Blitz Team использовать слово Blitz в Евросоюзе

28.02.2020 12:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В декабре 2019 года мы писали, что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team, с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с каждого, а всего — около 1,7 млн. Сейчас в Верховном суде проходят закрытые досудебные беседы — рассматривается пять дел, отдельное на каждого. Теперь Wargaming представила официальную позицию по этим искам. Если кратко, то компания добилась запрета на использование слова Blitz в отношении видеоигр на территории стран Евросоюза


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в декабре Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее работали в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов).

Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в Гейм Стрим; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014 по 2018 продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии.

Форк, или ответвление, — это использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого. При этом основной проект может как продолжать существование, так и прекратить его.

Open source переводится с английского как «открытый источник». Обычно так называют программное обеспечение с открытым кодом.

Репозиторий, или хранилище, — это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. В данном случае речь идет о хранилище на GitHub. Это крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который также называют «социальной сетью для разработчиков».

Wargaming в суде представляет адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». А юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming не так давно возглавил адвокат Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчик декрета № 8 «О развитии цифровой экономики».

Официальная позиция Wargaming по искам

Сейчас в редакцию TUT.BY пришло письмо, отражающее «официальную позицию компании Wargaming по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». Публикуем его без изменений.

— Компания Wargaming столкнулась с нарушениями прав на интеллектуальную собственность и другими недобросовестными действиями со стороны ООО «БлицТим» и своих бывших сотрудников, принимавших участие в разработке World of Tanks Blitz, что повлекло за собой подачу исков к различным ответчикам, включая ООО «БлицТим». Подобные иски компания подает впервые за 20 лет своего существования.

Принципиальная позиция Wargaming состоит в защите собственных прав в рамках действующего законодательства в любых юрисдикциях, где имеют место нарушения прав. Меры по защите предпринимаются в том числе и с целью предотвращения дальнейшего недобросовестного использования компанией ООО «БлицТим» интеллектуальной собственности, деловой репутации компании Wargaming, а также ассоциации с продуктом World of Tanks Blitz. На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO «БлицТим»: ответчику запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Указанные постановления суда вступили в силу и подлежат немедленному исполнению ответчиком. Об этом судебном запрете будут уведомлены платформы Google Play и App Store, на которых размещены продукты ООО «БлицТим».

Мы уверены, что в Республике Беларусь, как и в Европейском союзе и других странах с успешным опытом развития индустрии разработки программного обеспечения, интеллектуальная собственность в должной мере защищается законодательством и судами. Привлечение инвестиций и создание рабочих мест, связанных с разработкой программного обеспечения, в том числе видеоигр, невозможны без защиты интеллектуальной собственности компаний-разработчиков. Это базовая потребность бизнеса как для крупных компаний, так и для небольших стартапов.

В настоящее время в судах за пределами Республики Беларусь готовятся к подаче и другие судебные иски компании Wargaming к OOO «БлицТим» и связанным с ним лицам по фактам незаконного использования интеллектуальной собственности компании Wargaming и недобросовестных действий. Компания Wargaming не комментирует информацию о ходе процессов и все обстоятельства, послужившие основанием для них, до момента вынесения решений.

Мы попросили официальный комментарий у представителей команды Blitz Team и добавим его, как только он будет готов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team, с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с каждого, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси определят лучших web-разработчиков 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика