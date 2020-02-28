Wargaming заявил, что запретил через суд Кипра Blitz Team использовать слово Blitz в Евросоюзе

Источник материала: Tut.by

В декабре 2019 года мы писали , что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team, с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с каждого, а всего — около 1,7 млн. Сейчас в Верховном суде проходят закрытые досудебные беседы — рассматривается пять дел, отдельное на каждого. Теперь Wargaming представила официальную позицию по этим искам. Если кратко, то компания добилась запрета на использование слова Blitz в отношении видеоигр на территории стран Евросоюза



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в декабре Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее работали в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов).

Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в Гейм Стрим; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014 по 2018 продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии.

Форк, или ответвление, — это использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого. При этом основной проект может как продолжать существование, так и прекратить его. Open source переводится с английского как «открытый источник». Обычно так называют программное обеспечение с открытым кодом. Репозиторий, или хранилище, — это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. В данном случае речь идет о хранилище на GitHub. Это крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который также называют «социальной сетью для разработчиков».

Wargaming в суде представляет адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». А юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming не так давно возглавил адвокат Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчик декрета № 8 «О развитии цифровой экономики».

Официальная позиция Wargaming по искам

Сейчас в редакцию TUT.BY пришло письмо, отражающее «официальную позицию компании Wargaming по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». Публикуем его без изменений.

— Компания Wargaming столкнулась с нарушениями прав на интеллектуальную собственность и другими недобросовестными действиями со стороны ООО «БлицТим» и своих бывших сотрудников, принимавших участие в разработке World of Tanks Blitz, что повлекло за собой подачу исков к различным ответчикам, включая ООО «БлицТим». Подобные иски компания подает впервые за 20 лет своего существования.

Принципиальная позиция Wargaming состоит в защите собственных прав в рамках действующего законодательства в любых юрисдикциях, где имеют место нарушения прав. Меры по защите предпринимаются в том числе и с целью предотвращения дальнейшего недобросовестного использования компанией ООО «БлицТим» интеллектуальной собственности, деловой репутации компании Wargaming, а также ассоциации с продуктом World of Tanks Blitz. На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO «БлицТим»: ответчику запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Указанные постановления суда вступили в силу и подлежат немедленному исполнению ответчиком. Об этом судебном запрете будут уведомлены платформы Google Play и App Store, на которых размещены продукты ООО «БлицТим».

Мы уверены, что в Республике Беларусь, как и в Европейском союзе и других странах с успешным опытом развития индустрии разработки программного обеспечения, интеллектуальная собственность в должной мере защищается законодательством и судами. Привлечение инвестиций и создание рабочих мест, связанных с разработкой программного обеспечения, в том числе видеоигр, невозможны без защиты интеллектуальной собственности компаний-разработчиков. Это базовая потребность бизнеса как для крупных компаний, так и для небольших стартапов.

В настоящее время в судах за пределами Республики Беларусь готовятся к подаче и другие судебные иски компании Wargaming к OOO «БлицТим» и связанным с ним лицам по фактам незаконного использования интеллектуальной собственности компании Wargaming и недобросовестных действий. Компания Wargaming не комментирует информацию о ходе процессов и все обстоятельства, послужившие основанием для них, до момента вынесения решений.

Мы попросили официальный комментарий у представителей команды Blitz Team и добавим его, как только он будет готов.