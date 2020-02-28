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Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры
Источник материала: СТВ
Народный артист Беларуси высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Также в интервью Михаил Финберг рассказал:
– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских
– о Попове, Кио и Мулявине
– как 8 раз поступал в музучилище
– как похоронил трёх братьев и почему живёт один
Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Народный артист Беларуси высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А как достойно представить Беларусь на «Евровидении»? Где музыкальные...
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