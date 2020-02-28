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Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

28.02.2020 12:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А как достойно представить Беларусь на «Евровидении»? Где музыкальные материалы, где песни? Одного же исполнения мало.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Для этого должен быть худсовет министерства культуры, которого у нас нет. Куда должны входить люди, которых назначит руководство нашей страны.

Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

– как похоронил трёх братьев и почему живёт один

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А как достойно представить Беларусь на «Евровидении»? Где музыкальные...
 
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