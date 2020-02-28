Коронавирус в Беларуси. Что необходимо знать о болезни

Основным способом считается воздушно-капельный, однако в некоторых случаях заражение наступало через слизистые глаз, носа или рта.

Ученые, исследовавшие вирус, определили, что он может сохраняться на предметах из стекла, пластика или металла при комнатной температуре на срок до девяти дней. В целях профилактики можно обрабатывать поверхности этанолом (62–71 %), перекисью водорода (0,5 %) или гипохлоритом натрия (0,1 %) в течение одной минуты.

Кого чаще поражает коронавирус

Инфекция способна поразить человека любого возраста, однако уже доказано, что дети и молодые пациенты переносят инфекцию значительно лучше и быстрее излечиваются.

В Китае коронавирус определен у нескольких новорожденных. При этом средний возраст заболевших колеблется от 49 до 56 лет, дети и подростки составляют небольшой процент от общего числа инфицированных. На текущий момент среди юных пациентов нет ни одного летального случая.

При этом для онкобольных вирус представляет серьезную опасность: организм такого пациента ослаблен — все его силы тратятся на борьбу с опасным заболеванием, а терапия, которую проходят такие пациенты, содействует иммунодепрессивному состоянию организма. Врачи считают, что страдающие онкологическими заболеваниями практически не защищены от коронавируса и не имеют достаточно ресурсов для борьбы с ним.

Профилактика

ВОЗ рекомендует простые и эффективные способы защиты от коронавируса: