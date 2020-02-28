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Коронавирус в Беларуси. Что необходимо знать о болезни

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Коронавирус в Беларуси. Что необходимо знать о болезни

На территории Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Что нужно знать о симптомах и профилактике инфекции — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
 
Признаки заболеванияСамым распространенным из симптомов является лихорадка — она наблюдается у 99 % заболевших. Больше чем у половины зараженных появляются усталость и сухой кашель. Примерно у трети возникают боли в мышцах и затруднения с дыханием, однако проблемы в легких пациенты ощущали спустя примерно 5 дней после возникновения других признаков. У небольшого числа пациентов отмечаются головные боли и боли в горле. У немногих еще за день-два до повышения температуры и проблем с дыханием начинается диарея.

Как передается коронавирусОсновным способом считается воздушно-капельный, однако в некоторых случаях заражение наступало через слизистые глаз, носа или рта.

Ученые, исследовавшие вирус, определили, что он может сохраняться на предметах из стекла, пластика или металла при комнатной температуре на срок до девяти дней. В целях профилактики можно обрабатывать поверхности этанолом (62–71 %), перекисью водорода (0,5 %) или гипохлоритом натрия (0,1 %) в течение одной минуты.

Кого чаще поражает коронавирус

Инфекция способна поразить человека любого возраста, однако уже доказано, что дети и молодые пациенты переносят инфекцию значительно лучше и быстрее излечиваются.

В Китае коронавирус определен у нескольких новорожденных. При этом средний возраст заболевших колеблется от 49 до 56 лет, дети и подростки составляют небольшой процент от общего числа инфицированных. На текущий момент среди юных пациентов нет ни одного летального случая.

При этом для онкобольных вирус представляет серьезную опасность: организм такого пациента ослаблен — все его силы тратятся на борьбу с опасным заболеванием, а терапия, которую проходят такие пациенты, содействует иммунодепрессивному состоянию организма. Врачи считают, что страдающие онкологическими заболеваниями практически не защищены от коронавируса и не имеют достаточно ресурсов для борьбы с ним.

Профилактика

ВОЗ рекомендует простые и эффективные способы защиты от коронавируса:

  • тщательно мыть руки;
  • мыть руки необходимо после улицы, посещения общественных мест, поездок в общественном транспорте и т. д. Делать это нужно тщательно и с мылом. Если возможности вымыть руки нет, можно воспользоваться антибактериальным гелем или салфетками;
  • не трогать лицо и волосы;
  • не рекомендуется трогать руками нос, рот, глаза и волосы, чтобы не допустить попадания бактерий на слизистые;
  • правильно чихать и кашлять;
  • чихать и кашлять нужно в бумажную салфетку, а затем сразу же ее выбросить. Если салфетки не оказалось, можно сделать это в локтевой сгиб, после чего обязательно вымыть руки;
  • проветривать помещения и поддерживать влажность воздуха;
  • вирусы размножаются гораздо быстрее в застоявшемся воздухе, поэтому необходимо регулярно проветривать помещения, мыть полы и убирать пыль. Предотвратить распространение бактерий поможет поддержание нормальной влажности воздуха;
  • использовать маски правильно;
  • медицинские маски нужно применять тем, кто уже болеет вирусной инфекцией, чтобы уменьшить распространение вируса. Надевать маску нужно чистыми руками и не прикасаться к ней во время ношения. Сменить ее стоит, как только она загрязнится или станет влажной. После этого обязательно вымыть руки.
minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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На территории Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Что нужно знать о симптомах и профилактике инфекции — в материале корреспондента...
 
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