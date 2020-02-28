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Как правильно носить медицинскую маску? Показывает представитель ВОЗ

28.02.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

А вы знаете, как правильно носить медмаску? Всемирная организация здравоохранения не так давно опубликовала обучающий ролик, в котором рассказывается, как нужно это делать. 

Обычная медмаска не защитит от короновируса, если не использовать её вместе с другими мерами предосторожности, такими как мытьё рук и применение дезинфицирующих средств

Когда стоит надеть маску?

Если человек чувствует жар, наблюдает у себя кашель и сложности с дыханием, тогда нужно надеть маску и обратиться к врачу. Нужно также надеть маску, если ухаживаешь за больным человеком. 

Носить маску нужно правильно, иначе она лишь увеличит вероятность заражения. Стандартную одноразовую маску не рекомендуется носить дольше двух часов. Если она снималась ранее, то повторно её использовать нельзя. 

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, нос и подбородок. Снимать маску нужно за завязки. Если прикоснуться к её внешней стороне, то желательно незамедлительно вымыть руки. 

Ранее мы рассказывали о людях, которые столкнулись с коронавирусом.

Как они воспринимают случившееся – читайте здесь

Люди в материале: Christine Francis

 
 
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А вы знаете, как правильно носить медмаску? Всемирная организация здравоохранения не так давно опубликовала обучающий ролик, в котором рассказывается, как нужно...
 
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