За Колошука, получившего 100 тысяч долларов штрафа за очистку болота, вступилась Генпрокуратура

Источник материала: Tut.by

В истории Геннадия Колошука, получившего 100 тысяч долларов штрафа за расчистку болота, неожиданный поворот: его поддержала генпрокуратура Беларуси и принесла протест на судебные постановления судов первой и второй инстанции. Но это ровным счетом никак ему не помогло: президиум Брестского областного суда рассмотрел протест и все оставил без изменений. Почему так вышло и зачем не считающий себя виновным Колошук выплатил уже половину суммы штрафа — в материале REALTY.TUT.BY.





Надзорную жалобу в Генеральную прокуратуру Беларуси Геннадий Андреевич направил еще в октябре прошлого года. Он надеялся, что уж там-то разберутся в его ситуации и как-то смогут повлиять на нее. Так в принципе и вышло: генпрокуратура рассмотрела надзорную жалобу Колошука и пришла к выводу, что вынесенные по делу судебные постановления подлежат отмене. Отметим, что это уже второй протест.

Напомним, суд Ленинского района Бреста, а впоследствии и Брестский областной суд, пришли к выводу, что при расчистке болота, организованной Колошуком с разрешения местных властей и силами госорганизации, произошла деградация земель. Этим якобы Геннадий Андреевич нанес ущерб природе, размер которой составил в долларовом эквиваленте 100 тысяч.

Однако генпрокуратура РБ, рассмотрев надзорную жалобу Колошука, пришла к выводу: суд руководствовался единственным доказательством — актом об установлении факта причинения вреда окружающей среде, составленном старшим госинспектором оперативного отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Заключение же комиссии, созданной по инициативе Геннадия Колошука и утверждающей, что снижения качества земель и деградации не произошло, суд во внимание не принял. Также как и проигнорировал две другие почвоведческие экспертизы, проведенные по запросу СК. Все три, напомним, показали, что качественные характеристики земель не нарушены, а, значит, ущерба природе не было.





Поэтому, изучив материалы дела Колошука, генпрокуратура предложила направить дело Колошука на новое рассмотрение и уже суду, раз он не верит ни тем, ни другим заключениям специалистов, назначить свою экспертизу.

— Это уже второй протест, который суд игнорирует, — говорит Геннадий Колошук. — Со стороны это выглядит уже абсурдно: по сути две ветки власти имеют диаметрально противоположные мнения на одних и тех же доказательствах. То есть, СК и прокуратура рассматривают все дотошно и въедливо, выясняют наличие фактической порчи и деградации, а суд, такое впечатление, что относится ко всему формально.

Кроме этого, говорит Геннадий Андреевич, так и не решился вопрос с ошибкой в таксационном описании, где очищенный от растительности участок старорусла реки Мухавец, был обозначен как лес с ягодником. Однако, как мы уже писали, в таксации была допущена ошибка: на самом деле там было старое русле реки Мухавец.

— А суд опирается на экспертизу, которая не проверяет таксацию и не подтверждает ее достоверность. Довод у суда такой: раз лесоустраительный проект с таким указанием местности прошел экологическую госэкспертизу, значит ошибка исключена. Но в Минприроды на наш запрос о том, проверяет ли государственная экологическая экспертиза правильность таксационных описаний (деревья, речки, ягодники), ответили, что не проверяются и не являются предметом ее исследования. К сожалению, суд даже не стал вникать в эти качественные доказательные моменты.

Несмотря на решение суда, Геннадий Андреевич не считает себя виновным. Все работы, напомним, он согласовал с местными властями, получил официальное разрешение, работы выполнялись государственной организацией, которая обязана была следить за соблюдением всех норма и законов. Но крайним во всей этой истории почему-то сделали его одного.

— Я благодарен прокуратуре за мою защиту, но из-за отношения ко всему суда, уже отчаялся и потерял веру в справедливость. Единственный шанс, который у меня еще остался — надзорная жалоба по линии суда. Но при этом мне опять придется платить эти аховые госпошлины в размере 2,5% от суммы выставленного ущерба в исковом заявлении (сумма ущерба — 205 тысяч рублей. То есть, за подачу одной жалобы нужно заплатить 5 тысяч рублей. — Прим. TUT.BY). Мне уже пришлось выплатить половину суммы штрафа, потому что если бы не сделал этого, началось бы принудительное исполнение. Но это не значит, что я признал этот вред, просто отчаялся доказывать обратное.