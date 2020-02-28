БАТЭ одержал первую победу на сборах в Турции

Источник материала: Tut.by

БАТЭ завершает второй турецкий сбор двумя товарищескими спаррингами. В 11.00 стартовал матч против казахстанского «Актобе», в котором борисовчане обыграли соперника со счетом 2:1. К слову, это первая победа БАТЭ в Турции.

В 17.00 команда сыграет сыграют против украинского «Руха».



Фото: БАТЭ

БАТЭ — «Актобе» — 2:1

Белек. 28 февраля. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: А. Свирский, Д. Бессмертный, М. Мякиш, З. Волков, В. Малькевич, Е. Березкин, А. Немирко, А. Володько (к) (Е.Яблонский, 72), Н. Милич, И. Василевич, В.Русенчик.

Голы: 1:0 — И. Василевич (57, пас — В. Малькевич). 1:1 — (62). 2:1 — З. Волков (79-г, пас — Е. Березкин, с углового).

Борисовчане неплохо провели первый тайм и могли открыть счет уже на 33-й минуте. Но молодой Илья Василевич пробил выше ворот из убойной позиции.

Основные события развернулись во втором тайме. Илья Василевич таки воспользовался очередным шансом и открыл счет, отличившись на 57-й минуте.

Противник через пять минут сравнял счет, воспользовавшись ошибкой вратаря Александра Свирского, который неуверенно сыграл на выходе.

Но 80-й минуте Захар Волков вывел команду вперед, замкнув подачу с углового. Через пару минут Неманья Милич мог делать счет крупнее, но попал в защитника, который стоял на ленточке ворот.

БАТЭ добывает первую победу в Турции!

В первом контрольном матче в Турции борисовчане не забили голов чешскому «Фаставу» . Затем футболисты БАТЭ в один день сыграли против аутсайдеров из Чехии и России, проиграв «Пшибраму» и сыграв вничью с «Сочи» .

Также был сыгран матч против киевского «Динамо», который закончился со счетом 1:1 .

БАТЭ до поездки в Турцию успел в Минске сыграть против «Витебска» и победить со счетом 2:1.

Пятый спарринг на турецком сборе борисовчане проиграли казахстанскому «Жетысу» со счетом 1:3 .

Первый официальный матч БАТЭ проведет 9 марта против столичного «Динамо» в первой игре ¼ финала Беларуси. Игра пройдет в Минске в 20.00. Ответная игра пройдет на «Борисов-Арене» 14 марта и начнется в 18.30.

Как менялись борисовчане в межсезонье

31 декабря 2019 года БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера, седьмого в истории клуба. Им стал 37-летний Кирилл Альшевский , тренировавший дубль «желто-синих» и приведший его к золотым наградам.

Тренерский штаб пополнил 31-летний серб Лука Евтович , который стал тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».

В начале года в БАТЭ вернулся Павел Нехайчик. В 2019 году он был капитаном брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию Борисова.

А в конце января в стан БАТЭ вернулся ветеран команды Александр Володько , который в 2018 году играл за карагандинский «Шахтер», а в 2019 году сидел на скамейке запасных в солигорском «Шахтере».

Команда рассталась с вратарем Сергеем Черником , который перебрался в Казахстан — в «Иртыш» из Павлодара.