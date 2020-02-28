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БАТЭ одержал первую победу на сборах в Турции
Источник материала: Tut.by
БАТЭ завершает второй турецкий сбор двумя товарищескими спаррингами. В 11.00 стартовал матч против казахстанского «Актобе», в котором борисовчане обыграли соперника со счетом 2:1. К слову, это первая победа БАТЭ в Турции.
В 17.00 команда сыграет сыграют против украинского «Руха».
БАТЭ — «Актобе» — 2:1
Белек. 28 февраля. Комплекс полей Cornelia.
БАТЭ: А. Свирский, Д. Бессмертный, М. Мякиш, З. Волков, В. Малькевич, Е. Березкин, А. Немирко, А. Володько (к) (Е.Яблонский, 72), Н. Милич, И. Василевич, В.Русенчик.
Голы: 1:0 — И. Василевич (57, пас — В. Малькевич). 1:1 — (62). 2:1 — З. Волков (79-г, пас — Е. Березкин, с углового).
Борисовчане неплохо провели первый тайм и могли открыть счет уже на 33-й минуте. Но молодой Илья Василевич пробил выше ворот из убойной позиции.
Основные события развернулись во втором тайме. Илья Василевич таки воспользовался очередным шансом и открыл счет, отличившись на 57-й минуте.
Противник через пять минут сравнял счет, воспользовавшись ошибкой вратаря Александра Свирского, который неуверенно сыграл на выходе.
Но 80-й минуте Захар Волков вывел команду вперед, замкнув подачу с углового. Через пару минут Неманья Милич мог делать счет крупнее, но попал в защитника, который стоял на ленточке ворот.
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Пятый спарринг на турецком сборе борисовчане
Первый официальный матч БАТЭ проведет 9 марта против столичного «Динамо» в первой игре ¼ финала Беларуси. Игра пройдет в Минске в 20.00. Ответная игра пройдет на «Борисов-Арене» 14 марта и начнется в 18.30.
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Сегодня БАТЭ проведет два товарищеских спарринга. В первом борисовчане обыграли казахстанский «Актобе».
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