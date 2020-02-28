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Генерала ГРУ Дениса Сергеева ищет вся Европа

28.02.2020 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его подозревают в причастности к покушениям и попыткам переворотов в нескольких странах


"Боширов", "Петров" и "Федотов" (справа)

История объявленного в международный розыск российского агента, обвиняемого в планировании покушений и переворотов в нескольких странах, проливает свет на активизацию секретных операций по всей Европе, отмечают западные разведывательные аналитики.

Генерал российской разведслужбы ГРУ Денис Сергеев, в отношении которого ведется расследование в Испании в связи с его возможной ролью в движении за независимость Каталонии, также обвиняется в организации покушения на убийство в Болгарии, как стало известно из документов, направленных на прошлой неделе прокуратурой Болгарии испанской полиции.

Британские контрразведывательные службы давно подозревали Сергеева в причастности к покушению на бывшего российского агента в Великобритании Сергея Скрипаля.

Власти Черногории обвиняют его в планировании переворота с целью блокировать вступление страны в НАТО.

Кремль эти обвинения решительно отрицает. Однако испанский оборонный аналитик Феликс Артеага из Королевского института Элькано в Мадриде отмечает, что деятельность Сергеева «вписывается в модель деятельности России в Европе», которая, по его словам, в последнее время активизируется.

«Они переключились с тайной деятельности на действия, которые скорее призваны продемонстрировать влияние», – сказал Артеага газете El Pais.

По словам европейской разведки, Сергеев занимает высокий пост в элитном подразделении ГРУ 29155, которое занимается осуществлением секретных зарубежных миссий для Кремля.

Как заявляют болгарские власти, Сергеев в сопровождении еще одного агента ГРУ прибыл в Софию за четыре дня до того, как торговец оружием Эмилиан Гебрев, его сын и высокопоставленный сотрудник их компании были отравлены химическим агентом в апреле 2015 года.

Болгарская пресса пишет, что ГРУ хотело ликвидировать Гебрева, поскольку он поставлял оружие Грузии, с которой у России была краткая война в 2008 году.

Болгарские следователи пришли к выводу, что в покушении участвовали не менее восьми россиян, по меньшей мере одного из которых удалось идентифицировать с помощью проведенного лабораторией ФБР анализа изображений с камер наблюдения на подземной парковке от 28 апреля 2015 года. 

На видео человек в перчатках насыпает порошок на ручку двери машины Гебрева.

Сергеев покинул Болгарию два дня спустя, вылетев в Россию через Стамбул.

В 2018 году он дважды побывал в Великобритании, причем даты поездок совпадают с покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в ходе которого были использованы аналогичные методы.

Поддельный паспорт, по которому Сергеев въехал в Великобританию под именем Сергея Федотова, также дважды использовался для поездок в Барселону. Испанские власти подозревают, что Сергеев пытался внедриться в ряды движения за независимость Каталонии.

Его двухнедельная поездка в Барселону с 29 сентября по 9 октября 2017 года совпала с региональным референдумом о независимости, который центральное правительство Испании признало незаконным.

У испанской полиции нет конкретных доказательств того, что Сергеев контактировал с сепаратистскими организациями, однако Минобороны Испании и европейские разведслужбы отмечали, что Москва поддерживала движение за независимость Каталонии с помощью пропагандистской кампании, в том числе сотен тысяч постов в соцсетях, размещенных хакерами, работающими из России и Венесуэлы.
 
 
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Его подозревают в причастности к покушениям и попыткам переворотов в нескольких странах
 
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