В четверг Министр образования Республики Беларуси Игорь Карпенко посетил Волковыск.
Игорь Васильевич обсудил насущные вопросы качества образования, учебного процесса в колледже ГрГУ имени Янки Купалы гимназии № 2 Волковыска.
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Министр образования посетил Волковыск
28.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В четверг Министр образования Республики Беларуси Игорь Карпенко посетил Волковыск.
Игорь Васильевич обсудил насущные вопросы качества образования, учебного процесса в колледже ГрГУ имени Янки Купалы гимназии № 2 Волковыска.
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В четверг Министр образования Республики Беларуси Игорь Карпенко посетил Волковыск. Игорь Васильевич обсудил насущные...
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