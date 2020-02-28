В четверг Министр образования Республики Беларуси Игорь Карпенко посетил Волковыск.

Игорь Васильевич обсудил насущные вопросы качества образования, учебного процесса в колледже ГрГУ имени Янки Купалы гимназии № 2 Волковыска.