"Властелины мира": дочь Путина возглавит Институт проблем искусственного интеллекта









Виктором Садовничим на заседании Учёного совета университета. Заседание прошло 20 января, однако известно о том, что на нём обсуждалось, стало только сейчас, передает Свобода. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию презентации, сделанной ректором МГУна заседании Учёного совета университета. Заседание прошло 20 января, однако известно о том, что на нём обсуждалось, стало только сейчас, передает





В презентации говорится, что институт возглавит "К. В. Тихонова". Собеседники "Ведомостей" в МГУ подтвердили, что речь идёт о гендиректоре фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (он же "Иннопрактика") Катерине Тихоновой.





Многие СМИ с 2014 года называют Тихонову дочерью президента России Владимира Путина - после расследования, которое провели, в частности, агентства Reuters и Bloomberg. Как Путин, так и Тихонова не подтвердили и не опровергли эти сообщения.





В пресс-службе "Иннопрактики" сообщили, что институт искусственного интеллекта уже был создан в прошлом году - сообщает "Дождь". В мае прошлого года о планах МГУ создать такую структуру на совещании с участием Путина говорил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Путин тогда поддержал эту идею.









Президент РФ нередко обращается к проблеме искусственного интеллекта в своих выступлениях. Он, в частности, говорил, что тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, "станет властелином мира".



