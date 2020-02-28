Вчера с «Козловичей» скорая увезла дальнобойщика, который приехал из Италии. Тесты уже готовы

Источник материала: Tut.by

По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано, сообщил TUT.BY помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.



27 февраля водителя большегруза забрали из пункта пропуска «Козловичи». Фото: Группа граница TIR

27 февраля на территорию Брестской области через пункт пропуска Козловичи из северной Италии (регион Ломбардия) прибыл водитель-международник. После санитарно-карантинного контроля его на скорой отвезли в инфекционное отделение Брестской областной больницы.

КПП "Козловичи" работает в штатном режиме.

По результатам врачебного осмотра, по состоянию на 28 февраля водитель здоров. Признаков инфекции нет.

Сейчас он находится под наблюдением врачей, как и семья, которая ехала из Милана.

О брестской семье рассказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник 28 февраля. Он сообщил, что брестчанка, которая учится в Милане ехала с родителями в Беларуси из-за закрытия Миланского университета. По дороге она узнала, что у ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. На тот момент белоруска была уже в Варшаве.

— Ее родители связались с представителями Министерства здравоохранения Беларуси, им дали рекомендации не пользоваться общественным транспортом, мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они на машине посольства доставили студентку и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. Сейчас она и ее родители в Брестской инфекционной больнице, признаков заболевания у них нет, — сообщил Владимир Караник.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.