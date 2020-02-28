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Вчера с «Козловичей» скорая увезла дальнобойщика, который приехал из Италии. Тесты уже готовы
Источник материала: Tut.by
По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано, сообщил TUT.BY помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.
27 февраля на территорию Брестской области через пункт пропуска Козловичи из северной Италии (регион Ломбардия) прибыл водитель-международник. После санитарно-карантинного контроля его на скорой отвезли в инфекционное отделение Брестской областной больницы.
КПП "Козловичи" работает в штатном режиме.
По результатам врачебного осмотра, по состоянию на 28 февраля водитель здоров. Признаков инфекции нет.
Сейчас он находится под наблюдением врачей, как и семья, которая ехала из Милана.
О брестской семье
— Ее родители связались с представителями Министерства здравоохранения Беларуси, им дали рекомендации не пользоваться общественным транспортом, мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они на машине посольства доставили студентку и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. Сейчас она и ее родители в Брестской инфекционной больнице, признаков заболевания у них нет, — сообщил Владимир Караник.
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
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По состоянию на 28 февраля случаев коронавируса в Брестской области не зафиксировано.
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