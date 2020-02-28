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Парень нырнул под лед ради эффектного трюка и чуть не погиб. Это сняли на видео
Источник материала: Tut.by
Парень из США задумал снять эффектное видео для соцсетей, в котором он плавает подо льдом на местном озере. Но он совсем не учел, что вернуться назад в то же место будет совсем не просто. В итоге парень оказался в ловушке. Видео опаснейшего трюка он все-таки опубликовал — посмотрите, что произошло.
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