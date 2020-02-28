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«Уравниловки быть не должно». Лукашенко анонсировал реформу пенсионной системы

28.02.2020 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила, работа по ее переформатированию может начаться уже в текущем году.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу", - сказал Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов.

Он добавил, что при определении пенсии не должно быть "уравниловки". Человек должен понимать, что чем лучше он работает и больше зарабатывает, тем лучше ему будет на пенсии.

По его мнению, решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России.

"Я с Владимиром Путиным  очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее", - продолжил Лукашенко.

Он добавил, что при определении пенсии не должно быть "уравниловки". Человек должен понимать, что чем лучше он работает и больше зарабатывает, тем лучше ему будет на пенсии.

 
 
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Нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила, работа по ее переформатированию может начаться уже в текущем году.
 
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