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Коронавирус в Беларусь привез студент из Ирана

28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коронавирус – уже в Беларуси. Первый случай заболевания выявлен у гражданина Ирана, прилетевшего в Минск из Баку, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Уже известно, что зараженный – студент из Ирана. Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Его тесты показали наличие коронавируса. На своем сайте Минздрав страны прокомментировал, что пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводят усиленные меры, чтобы не допустить распространение вируса. В аэропорту, как и прежде, берут пробы у пассажиров, которые прилетели из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Прилетевших из Китая помещают на двухнедельный карантин в белорусский санаторий.

«Сейчас совместно с Минобром мы решаем, как составить программу индивидуального обучения, чтобы максимально разобщить потоки пациентов, чтобы они не пересекались. Мы продолжим работу строго в открытом эффективном режиме. Мы информируем и нашу общественность, и ВОЗ», – отметил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

На постсоветском пространстве случаи заболевания зафиксированы в Беларуси, Грузии, Литве, России и Эстонии.



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Теги: Минск
 
 
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В республике выявлен первый заболевший COVID-19.
 
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