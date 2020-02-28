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Коронавирус в Беларусь привез студент из Ирана
28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коронавирус – уже в Беларуси.
Уже известно, что зараженный – студент из Ирана. Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Его тесты показали наличие коронавируса. На своем сайте Минздрав страны прокомментировал, что пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
Сейчас в Беларуси проводят усиленные меры, чтобы не допустить распространение вируса. В аэропорту, как и прежде, берут пробы у пассажиров, которые прилетели из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Прилетевших из Китая помещают на двухнедельный карантин в белорусский санаторий.
На постсоветском пространстве случаи заболевания зафиксированы в Беларуси, Грузии, Литве, России и Эстонии.
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