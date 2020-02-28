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Лукашенко не считает нужным закрывать границы из-за коронавируса

28.02.2020 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси не планирует закрывать границу в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом. На данный момент, считает глава государства, в этом нет необходимости.

Президент Беларуси 28 февраля в своем выступлении на съезде официальных профсоюзов прокомментировал информацию о первом выявленном в стране случае коронавируса и распространении инфекции в мире, в том чисел в соседних странах.

Глава государства заявил, что «это пустое».

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса в Беларуси выявили 27 февраля у студента, прибывшего из Ирана. 

Позднее глава Минздрава Владимир Караник уточнил, что заразившимся оказался студент Белорусского национального технического университета (БНТУ). Караник рассказал, что состояние студента удовлетворительное, с теми, с кем он учился, проводятся противоэпидемические мероприятия.

 
 
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Президент Беларуси не планирует закрывать границу в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом. На данный момент, считает глава государства, в этом...
 
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