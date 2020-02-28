Лукашенко не считает нужным закрывать границы из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси не планирует закрывать границу в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом. На данный момент, считает глава государства, в этом нет необходимости.

Президент Беларуси 28 февраля в своем выступлении на съезде официальных профсоюзов прокомментировал информацию о первом выявленном в стране случае коронавируса и распространении инфекции в мире, в том чисел в соседних странах.

Глава государства заявил, что «это пустое».



Ранее сообщалось , что первый случай коронавируса в Беларуси выявили 27 февраля у студента, прибывшего из Ирана.

Позднее глава Минздрава Владимир Караник уточнил, что заразившимся оказался студент Белорусского национального технического университета (БНТУ). Караник рассказал, что состояние студента удовлетворительное, с теми, с кем он учился, проводятся противоэпидемические мероприятия.