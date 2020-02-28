ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блины от литовцев и глинтвейн на свежем воздухе. Куда пойти на Масленицу в Витебске

28.02.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эти выходные провожаем зиму и едим блины. На Масленицу в Витебске и окрестностях придумали довольно много развлечений. Тем же, кто блины не любит, можно сходить на благотворительный праздник или на нескучную лекцию про изменение климата.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Масленица: куда пойти на блины

29 февраля и 1 марта, с 11.00 до 15.00 — «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

В субботу и воскресенье в Задвинье пройдут мастер-классы по выпечке блинов на колоде, изготовлению кукол-оберегов, этнотерапии. Здесь можно будет не только поесть блинов, но попробовать медовуху, глинтвейн. Для гостей также подготовили концерты и веселые развлечения.

29 февраля и 1 марта, с 11.00 до 16.00 — парк Мазурино, «Аладны фэст»

На «Аладным фэсце» будет работать городок литовской кухни — с блинами, оладьями, драниками. А литовцы, как вы помните по праздникам прошлых лет, кормят знатно! Приглашают также на концерт, конкурсы и спортивные состязания. В финале праздника сожгут чучело Масленицы.

29 февраля, 11.00 — площадки возле Дворца культуры «Руба» и перед ДШИ № 5 — масленичные гуляния

29 февраля, 12.00 — «Масленичные забавы» на площадке возле ДШИ № 3 «Маладзік»

1 марта, с 12.00 до 14.00 — КДЦ «Первомайский»: праздник народного календаря «Масленица».

Праздник добра


Даша Шепетовская. Фото взято с сайта: help.blog.tut.by

Где: торгово-развлекательный центр «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 1 марта, 12.00

Сколько: вход свободный

В этот раз ТРЦ «ТриО» собирает вас по грустному поводу: здесь впервые пройдет благотворительное мероприятие в помощь трем малышкам со страшными диагнозами — Даше Шепетовской, Софии Жагунь и Милане Пшенко. Организатор — фонд помощи детям «Сердце ангела».

В программе: анимация, аэродизайн, мастер-классы, благотворительная ярмарка. Все собранные деньги пойдут на лечение девочек.

Лекция про климат


Где: областная научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6)

Когда: 29 февраля, 13.00

Сколько: вход бесплатный

Команда проекта «Наука вне себя» в Витебске анонсирует новую лекцию. На этот раз тема для обсуждения — изменение климата. Спикер — Дарья Чекальская, инженер-эколог, блогер.

На лекции вы узнаете о том, почему меняется климат и что это значит для людей; чем отличаются понятия «погода» и «климат»; где искать достоверную информацию по этой тематике.

Хороших вам выходных!

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные провожаем зиму и едим блины. Но не только, конечно, - выбор есть.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика