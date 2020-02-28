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Блины от литовцев и глинтвейн на свежем воздухе. Куда пойти на Масленицу в Витебске
Источник материала: Tut.by
В эти выходные провожаем зиму и едим блины. На Масленицу в Витебске и окрестностях придумали довольно много развлечений. Тем же, кто блины не любит, можно сходить на благотворительный праздник или на нескучную лекцию про изменение климата.
Масленица: куда пойти на блины
29 февраля и 1 марта, с 11.00 до 15.00 — «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
В субботу и воскресенье в Задвинье пройдут мастер-классы по выпечке блинов на колоде, изготовлению кукол-оберегов, этнотерапии. Здесь можно будет не только поесть блинов, но попробовать медовуху, глинтвейн. Для гостей также подготовили концерты и веселые развлечения.
29 февраля и 1 марта, с 11.00 до 16.00 — парк Мазурино, «Аладны фэст»
На «Аладным фэсце» будет работать городок литовской кухни — с блинами, оладьями, драниками. А литовцы, как вы помните по праздникам прошлых лет, кормят знатно! Приглашают также на концерт, конкурсы и спортивные состязания. В финале праздника сожгут чучело Масленицы.
29 февраля, 11.00 — площадки возле Дворца культуры «Руба» и перед ДШИ № 5 — масленичные гуляния
29 февраля, 12.00 — «Масленичные забавы» на площадке возле ДШИ № 3 «Маладзік»
1 марта, с 12.00 до 14.00 — КДЦ «Первомайский»: праздник народного календаря «Масленица».
Праздник добра
В этот раз ТРЦ «ТриО» собирает вас по грустному поводу: здесь впервые пройдет благотворительное мероприятие в помощь трем малышкам со страшными диагнозами —
В программе: анимация, аэродизайн, мастер-классы, благотворительная ярмарка. Все собранные деньги пойдут на лечение девочек.
Лекция про климат
Команда проекта «Наука вне себя» в Витебске анонсирует новую лекцию. На этот раз тема для обсуждения — изменение климата. Спикер — Дарья Чекальская, инженер-эколог, блогер.
На лекции вы узнаете о том, почему меняется климат и что это значит для людей; чем отличаются понятия «погода» и «климат»; где искать достоверную информацию по этой тематике.
Хороших вам выходных!
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В эти выходные провожаем зиму и едим блины. Но не только, конечно, - выбор есть.
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