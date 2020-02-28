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Белорусский велогонщик Евгений Королек выиграл «золото» Чемпионата мира

28.02.2020 12:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский велогонщик Евгений Королек выиграл «золото» Чемпионата мира
Фото: Reuters / TUT.by

Первую медаль заработал белорусский представитель на Чемпионате мира по велоспорту на треке-2020, который проходит в эти дни в Берлине. Первое место в скрэтче занял наш Евгений Королек.

Белорусский велогонщик Евгений Королек выиграл «золото» Чемпионата мира Белорус Евгений Королек стал чемпионом мира по велоспорту на треке

Ключевой стала атака Королька вместе с испанцем Себастьяном Морой. Они оторвались на круг от группы. Позже такое же преимущество заработали итальянец Симоне Консонни, американец Эдриан Хедьвари и британец Мэттью Уоллс. Все решалось в спринте на последнем круге. Белорус смог сохранить больше сил и пересек финишную линию раньше соперников.

Отметим, что это второй чемпионский титул для Евгения Королька в этой дисциплине. В 2018 году на мировом первенстве в Нидерландах также первенствовал белорус.

Чемпионат мира в Берлине продолжится до 1 марта.

 
 
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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2020 проходит в эти дни в Берлине.
 
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