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«Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а цены постоянно растут». Президент — про продуктовую инфляцию

28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко раскритиковал правительство за продуктовую инфляцию в январе и заметный рост цен на отдельные товары. Он заявил, что насторожен подорожанием некоторых продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а цены постоянно растут». Президент — про продуктовую инфляцию

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

— Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — констатировал Александр Лукашенко. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом.

Президент подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне.

— Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, — подчеркнул Президент. — У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания.

Президент отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.

— Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались), — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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  Александр Лукашенко раскритиковал правительство за продуктовую инфляцию в январе и заметный рост цен на отдельные товары. Он заявил, что насторожен...
 
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