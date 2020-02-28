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Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса

28.02.2020 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сеть попало распоряжение главного санитарного врача одного из районов Минска. Под грифом «Весьма срочно!» руководителей столичных организаций и предприятий призывают принять меры для профилактики инфекций и вирусов.

- В местах массового скопления людей (прикассовые зоны, вестибюли, холлы), в санузлах разместить дозаторы с антисептиками для обработки рук, а также информационные стенды с памятками, - говорится в письме.

Меры нужно принять до 17 часов 28 февраля и направить в санэпидемстанцию фото с отображением проделанной работы.

Напомним, мыть руки и не обниматься с инфицированными - одно из главных правил борьбы против распространения коронавируса. 
 
Теги: Минск
 
 
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В сеть попало распоряжение главного санитарного врача одного из районов Минска. Под грифом «Весьма срочно!» руководителей столичных организаций и предприятий...
 
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