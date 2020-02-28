В Сети появились фото «суперпушки, стреляющей на 1000 миль». В США пояснили, как такое возможно

Источник материала: Tut.by

В Сети появились фотографии неизвестной большой пушки, представленной американскими военными. Возможно, перед нами орудие, дальность стрельбы которого была заявлена в 1000 миль (более 1600 километров), пишет Popular Mechanics.

Судя по всему, фото орудия было сделано на одном из мероприятий американского Army Futures Command (AFC), отвечающего за обеспечение войск новейшими разработками.

Стратегическая дальнобойная пушка, информация о которой появлялась еще в прошлом году, по-видимому, буксируется тяжелым тягачом М1070, который обычно используется для перевозки танков M1 Abrams. Длина орудия составляет порядка 42 метров. По виду пушка мало похожа на современные системы и напоминает скорее железнодорожные орудия конца 19 века. Впрочем, в последние десятилетия на вооружение вообще не ставились пушки калибром больше 155 миллиметров.

Popular Mechanics предполагает, как именно новое оружие (если это оно) может посылать снаряды на столь значительное расстояние. Простым удлинением ствола и увеличением порохового заряда невозможно добиться такой дальнобойности. А попытки снабдить снаряды ракетными двигателями лишали этот боеприпас главного достоинства — дешевизны (снаряд, обладающий свойствами ракеты, и стоит как ракета). Потому на долгое время о сверхдальнобойных орудиях забыли.

Один из вариантов, как дать «стратегической пушке» такую дальность стрельбы, — это использование технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). При такой схеме топливом для «ракетного» снаряда служит обычный воздух, который с большой скоростью поступает в специальную камеру. Там он сгорает, и, как считается, может разогнать боеприпас до скорости в 3−6 Махов. Так, недавно норвежская компания Nammo объявила, что разрабатывает 155-мм снаряд с ПВРД, в результате чего дальнобойность орудий возрастает с 15 до 60 миль.

Точность же такому снаряду может обеспечить GPS-навигация, которая дает возможность поражать цели с отклонением буквально в десяток метров.

Потенциально за «стратегической дальнобойной пушкой» будущее. Имея возможность накрывать цели в тысячах километров от себя, она позволяет игнорировать ПРО противника — перехватить сотни снарядов, выпускаемых несколькими батареями, практически невозможно. Однако реальность такого повышения дальнобойности пушек под серьезным сомнением: даже у норвежцев удалось повысить дистанцию стрельбы «всего» в 4 раза, а сегодня пушек, бьющих на 400 километров, нет и в помине.