Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня все СМИ обошла новость, что у студента из Ирана выявлен первый завозной случай коронавируса в Беларуси.

Горожане накануне стали запасаться одноразовыми медицинскими масками. Благо, цена приемлемая – всего 24 копейки за штуку.

Сегодня, как говорится, по горячим следам, мы решили выяснить как обстоят дела с запасами медицинских масок в нашем городе. И, увы, ожидаемо – они есть лишь в считанных аптеках Волковыска.

Неудивительно, учитывая, что Беларусь отправила в Китай два самолета с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом, и совсем недавно откликнулась на просьбу руководства провинции Чунцин и отправила туда партию одноразовых медицинских масок.

Итак, по состоянию на 13.45 по данным сервиса Таблетка.by, в продаже маски имеются в четырех аптеках: центральной аптеке, № 225 по ул. Октябрьская, № 194 по ул. Фабричная, № 87 по ул. Советская.