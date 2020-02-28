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В Минске покажут важное (но не скучное) кино молодых белорусов
Источник материала: Tut.by
В минский прокат
Киноальманах уже показали в более чем 10 городах Беларуси. Сеансы собрали более 1000 зрителей. В альманах вошли картины:
Фильмы «На пороге молчания» и «Рыба дней моих» были выбраны для внеконкурсного показа Национальной программы Международного кинофестиваля «Лістапад». Картины поднимают острые проблемы: сексуальное насилие в отношении детей, буллинг среди подростков, влияние современных технологий на воспитание детей, право ребенка на семью. Фильмы созданы как для подростков, так и для взрослых, возрастное ограничение 16+.
Фильмы были сняты в рамках проекта Мастерской социального кино «Аб'ектыў_на: Правы дзіцяці» при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов и ЮНИСЕФ. Продюсер, заместитель директора Мастерской социального кино Константин Воробей объясняет:
— Такая тематика была выбрана не только из-за того, что она актуальна, но и потому, что права человека, ответственность и дальнейшее развитие общества начинается непосредственно с прав ребенка. Своими фильмами авторы провоцируют дискутировать на эти темы, обращают на них внимание.
Проекты были выбраны в результате открытого питчинга в феврале 2019 года и получили техническую поддержку частных компаний First Rental и кинокомпании Ивана Маслюкова, а также организаторов проекта. Консультантами на этапе отбора проектов выступили сценаристы и режиссеры Андрей Курейчик, Влада Сенькова, Анастасия Мирошниченко, Андрей Полупанов, Сергей Анцелевич, оператор Александр Алейников.
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В минский прокат выходит киноальманах белорусских режиссеров, который поднимает проблематику прав ребенка. Показы пройдут в кинотеатре сети Silver Screen 2 - 4 марта.
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