В Минске покажут важное (но не скучное) кино молодых белорусов

Источник материала: Tut.by

В минский прокат выходит киноальманах белорусских режиссеров, который поднимает проблематику прав ребенка. Показы пройдут в кинотеатре сети Silver Screen 2 — 4 марта.



Фото носит иллюстративный характер

Киноальманах уже показали в более чем 10 городах Беларуси. Сеансы собрали более 1000 зрителей. В альманах вошли картины:

«Рыба дней моих» (реж. Дмитрий Рачковский, реж. Андрей Кривецкий) — драма о связи прошлого и нынешнего, языка и традиций, о поиске героиней общего языка со своим сыном.

(реж. Дмитрий Рачковский, реж. Андрей Кривецкий) — драма о связи прошлого и нынешнего, языка и традиций, о поиске героиней общего языка со своим сыном. «Тихая Та» (реж. Кристина Шендолесова, реж. Виктор Бойко) — драма о застенчивой Тасе, которой сложно найти контакт со сверстниками, особенно когда все узнают секрет, который спрятан в ее тетради.

(реж. Кристина Шендолесова, реж. Виктор Бойко) — драма о застенчивой Тасе, которой сложно найти контакт со сверстниками, особенно когда все узнают секрет, который спрятан в ее тетради. «На пороге молчания» (реж. Кирилл Ерохин) — драма о подростковой любви, о насилии в семье и о поисках мужества противостоять ему.

(реж. Кирилл Ерохин) — драма о подростковой любви, о насилии в семье и о поисках мужества противостоять ему. «План по детям» (реж. Янина Ращинская) — антиутопия, в которой мать борется за сына и его право воспитываться в семье.

Фильмы «На пороге молчания» и «Рыба дней моих» были выбраны для внеконкурсного показа Национальной программы Международного кинофестиваля «Лістапад». Картины поднимают острые проблемы: сексуальное насилие в отношении детей, буллинг среди подростков, влияние современных технологий на воспитание детей, право ребенка на семью. Фильмы созданы как для подростков, так и для взрослых, возрастное ограничение 16+.

Фильмы были сняты в рамках проекта Мастерской социального кино «Аб'ектыў_на: Правы дзіцяці» при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов и ЮНИСЕФ. Продюсер, заместитель директора Мастерской социального кино Константин Воробей объясняет:

— Такая тематика была выбрана не только из-за того, что она актуальна, но и потому, что права человека, ответственность и дальнейшее развитие общества начинается непосредственно с прав ребенка. Своими фильмами авторы провоцируют дискутировать на эти темы, обращают на них внимание.

Проекты были выбраны в результате открытого питчинга в феврале 2019 года и получили техническую поддержку частных компаний First Rental и кинокомпании Ивана Маслюкова, а также организаторов проекта. Консультантами на этапе отбора проектов выступили сценаристы и режиссеры Андрей Курейчик, Влада Сенькова, Анастасия Мирошниченко, Андрей Полупанов, Сергей Анцелевич, оператор Александр Алейников.