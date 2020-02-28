Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС завершен мониторинг объектов ГУК «Центральная клубная система Быховского района»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в феврале текущего года завершен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей государственного учреждения культуры «Центральная клубная система Быховского района», директором которого является Сидоренко Е.Н.

В ходе проводимой работы мониторингу были подвергнуты Быховский районный центр культуры по улице Ленина, и центр народного творчества и ремесел по улице Гришина города Быхова. При проведении мониторинга было установлено, что на выше указанных объектах не проведена оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения. Работники районного центра культуры не имеют достаточных знаний по требованиям пожарной безопасности и действиями при обнаружении пожара. Эксплуатация помещений центра культуры народного творчества и ремесел осуществляется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на здание. В здании центра культуры народного творчества и ремесел не обеспечен противопожарный режим, двери зрительного зала и лестничных клеток находятся в открытом состоянии. На 3-м этаже центра культуры народного творчества и ремесел допускается загромождение путей эвакуации, на лестничной площадке складируются горючие материалы. На первом этаже центра культуры народного творчества и ремесел демонтирована дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора.

По результатам мониторинга в адрес руководства ГУК «Центральная клубная система Быховского района» направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Инспектор инспекции надзора и профилактики

Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Роман Игнато