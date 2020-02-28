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«Второе событие после РСЗО «Полонез». В Беларуси испытали новую зенитную ракету
Источник материала: Tut.by
В Беларуси испытали новую зенитную ракету для комплекса «Бук-МБ-2». Тесты прошли в два этапа на полигоне на границе Брестской и Гродненской областей. Видео испытаний
По словам председателя ГВПК Беларуси Романа Головченко, с новым боеприпасом характеристики комплекса «Бук» приближаются к возможностям ЗРК большой дальности типа С-300. Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров (вдвое дальше, чем более ранние модели). А активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью.
Роман Головченко назвал успешные испытания серьезным шагом в развитии белорусского ракетостроения, сравнимым с введением в строй РСЗО «Полонез».
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Новый боеприпас может бить на 70 километров.
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