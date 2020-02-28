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«Второе событие после РСЗО «Полонез». В Беларуси испытали новую зенитную ракету

28.02.2020 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси испытали новую зенитную ракету для комплекса «Бук-МБ-2». Тесты прошли в два этапа на полигоне на границе Брестской и Гродненской областей. Видео испытаний опубликовало ВоенТВ.

По словам председателя ГВПК Беларуси Романа Головченко, с новым боеприпасом характеристики комплекса «Бук» приближаются к возможностям ЗРК большой дальности типа С-300. Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров (вдвое дальше, чем более ранние модели). А активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью.

Роман Головченко назвал успешные испытания серьезным шагом в развитии белорусского ракетостроения, сравнимым с введением в строй РСЗО «Полонез».

 
 
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