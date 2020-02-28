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Кота окружила компания из семерых енотов. Посмотрите, как он на них отреагировал

28.02.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь видели, как коты реагируют на енотов? А если енотов будет сразу семь? С такой ситуацией пришлось столкнуться коту с этого видео, и, кажется, он был очень недоволен. Ему даже пришлось отбиваться, но еноты не отступали. Посмотрите, как все было.

 
 
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