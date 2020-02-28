|
Кота окружила компания из семерых енотов. Посмотрите, как он на них отреагировал
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь видели, как коты реагируют на енотов? А если енотов будет сразу семь? С такой ситуацией пришлось столкнуться коту с этого видео, и, кажется, он был очень недоволен. Ему даже пришлось отбиваться, но еноты не отступали. Посмотрите, как все было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как бы вы описали эту ситуацию двумя словами?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)