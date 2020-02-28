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Выбираем игровой монитор: на что обращать внимание

28.02.2020 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выбираем игровой монитор: на что обращать внимание
lg.com

В виртуальном пространстве доли секунды могут привести к громкой победе или сокрушительному поражению. В играх рефлексы играют огромную роль, но даже самые быстрые пальцы могут быть замедлены неправильным монитором. Расскажем, на что обращать внимание при выборе подходящего игрового монитора.

Что такое время отклика?

Отклик – это время в миллисекундах, которое требуется монитору для отображения действий, зарегистрированных клавиатурой или мышью. Фактически это время между вашей командой и ее отображением на экране.

Поскольку каждый монитор спроектирован по-разному, обработка изображения может существенно различаться. И задержка обработки изображения – настоящая проблема для геймеров по всему миру. Она может стать причиной поражения именной в той битве, которая для игрока имела огромное значение.

Как время отклика влияет на геймеров?

На протяжении десятилетий геймеры отрабатывали свои рефлексы, находя идеальный баланс уравновешенности и скорости реакции. Когда все зависит от решения в доли секунды, ничто не имеет такого большого значения, как действие и его немедленное отображение на экране. Более низкое время отклика означает, что задержка в отображении ваших действий на экране монитора значительно сокращается. А, значит, ни одна ваша игровая стратегия не будет разрушена.

Выбираем игровой монитор: на что обращать внимание
Фото: lg.com

3 вида игр, которые для которых временем отклика – главный критерий

Футбол. Атака вашего нападающего по кромке поля, завершающаяся точным ударом в сетку ворот прямо из штрафной площадки, каждая секунда на счету.

Шутеры. Важно как можно быстрее найти укрытие во время короткой передышки в перекрестном огне противника.

Файтинги. Время в доли секунды действительно имеет значение, когда вам противостоят лучшие из лучших. Если вы хотите выжить, важно предугадывать каждое движение оппонента, и здесь задержка в отображении ваших действий может иметь фатальные последствия.

Выбираем игровой монитор: на что обращать внимание
Фото: lg.com

Для геймеров эти проблемы слишком реальны. Но есть монитор, который позволяет вам играть без задержек – LG UltraGear. Модель 27GL650F-B отличается высокой частотой обновления 144 Гц и низким временем отклика 1 мс, что позволяет отображать быстро меняющиеся объекты так чётко, что плавность кажется почти сюрреалистической, а технологии NVIDIA® G-SYNC2 и Adaptive-Sync обеспечивают плавную смену картинки без разрывов и подвисания.

Важный факт. Киберспорт – чрезвычайно динамичен, и отклик в 1 мс сегодня – одно из основных требований к игровому монитору со стороны киберспортивных дисциплин.

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Вороновская газета
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Lida.Info
Единство
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