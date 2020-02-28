Нынешняя пенсионная система себя изжила, ее надо переформатировать – Лукашенко

Источник материала: Горецкий вестник

Нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила и ее надо переформатировать. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов.

Федерация профсоюзов выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. По словам Президента, их инициатива заслуживает особого внимания. «Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — подчеркнул Лукашенко.

По словам Президента, решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. «Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», — заверил белорусский лидер.