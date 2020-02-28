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Лукашенко - о коронавирусе: Все это пустое
Источник материала: Партизан
Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом, в том числе, затронув тему закрытия границ и ажиотажного спроса на маски
Как он утверждает, беларусам не о чем волноваться, ситуация, дескать, под контролем, а скупать маски и лекарства в аптеках и закрывать границы - это пустое.
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Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом, в том числе, затронув тему закрытия границ и ажиотажного спроса на маски
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