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Астрономы обнаружили самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

28.02.2020 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Астрономы увидели последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва, то есть ее зарождения.

Об этом сообщает Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR), пишет Интерфакс. Статья об итогах работы ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

Взрыв произошел на расстоянии 390 млн световых лет - в районе сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

Астрономическое событие сопровождалось выбросом энергии, которая по своей величине превзошла предыдущий рекорд в пять раз. Взрыв произошел не мгновенно: он длился сотни миллионов лет, будто в замедленном движении, уточняет профессор центра Мелани Джонстон-Холитт. Однако все же по астрономическим меркам это явление было скоротечным.

Наблюдая за сверхскоплением Змееносца с помощью рентгеновского телескопа Chandra, ученые в 2016 году обратили внимание на край центральной его части. Окружающая скопление плазма была как бы вогнутой. К прозвучавшей гипотезе о взрыве ученые отнеслись поначалу настороженно, уж слишком большой была эта полость - в образовавшейся структуре, как отмечается, может поместиться до 15 наших галактик Млечный путь.

Объект стали рассматривать длинноволновыми радиотелескопами Murchison Widefield Array (Австралия) и Giant Metrewave (Индия). На основе уже новых данных исследователи пришли к выводу, что брешь заполнена высокоэнергетическими частицами. Так версия о взрыве подтвердилась. Авторы работы считают его самым масштабным из всех, которые до этого доводилось замечать. Причину взрыва ученым еще предстоит выяснить.

 
 
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Астрономы увидели последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва, то есть ее зарождения.
 
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