Лукашенко о коронавирусе: спокойно, без гвалта и шума, делаем то, что делают все

Источник материала: Горецкий вестник

Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ.





Александр Лукашенко рассказал, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными. «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — отметил он. Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. «Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все», — сказал глава государства.

Вместе с тем закрытие границ, по его мнению, не является эффективным средством сдерживания вируса. «Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — убежден он.



