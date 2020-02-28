ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

28.02.2020 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая серия документальной трилогии СТВ, посвященной 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками, вечером 28 февраля выйдет в эфир. Фильм посвящен легендарной «Катюше», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

БМ-13 – как создавалось оружие возмездия?

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

От инженерных нюансов до человеческого фактора. Путь экспериментальной батареи, давшей первый в истории огненный залп под Оршей. Почему имена комсостава и причастность к «органу Сталина» – так называли впоследствии артустановку – стали известны лишь спустя десятилетия после 9 мая 1945-го?

Какие тайны у легендарной «Катюши»? Анонс фильма «Битва под Оршей: рождение легенды»

Что сейчас с заводом, где производили родоначальницу современных гроз – «Ураганов», «Градов», «Полонезов»? Автор фильма Вероника Гришкова отправилась по маршруту ретроспективы.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Вероника Гришкова, корреспондент:
Мы постарались уйти от энциклопедического изложения и найти какие-то уникальные факты об БМ-13, «Катюше», которую полюбил весь народ и рассказать о том, почему же именно эта машина, именно это оружие стало всенародно любимым.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Конечно же, захотелось найти уникальную историю. И она будет. Это будет личная трагедия одной семьи. Мы расскажем о подвиге человека, которому доверили самую большую тайну оружия времен Великой Отечественной войны, и который вынес ее достойно и не сдал врагу ценой собственной жизни. Мы встретились с его потомками, узнали, как сложилась судьба в дальнейшем.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Сегодня вы сможете увидеть это на своих экранах, прочувствовать все те минуты, всю ту боль, которую пронес этот человек через войну. И, конечно же, увидите память его потомков, его внуков, детей.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Мы расскажем и о том, почему эта машина стала всенародно любимой. Какие тайны не смог разгадать Вермахт? Почему, когда они заполучили установки и снаряды, они не смогли повторить уникальное оружие Советского Союза? Расскажем о том, почему такое грозное, секретное, уникальное оружие назвали нежным именем Катюша.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Безусловно, мы изучили все доступные архивные источники и даже нашли некоторые уникальные документы, гриф секретности с которых был снят буквально несколько месяцев назад, с некоторых – полгода. Они попали в фокус нашего фильма и в объектив наших операторов. Встретились со свидетелями тех событий, потомками героев тех событий. Я уверена, что информация в этом фильме закроет все пробелы и белые пятна, которые не смогли рассказать учебники истории.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Документальный фильм «Битва под Оршей: рождение легенды». Смотрите 28 февраля в 20:30 на СТВ.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Люди в материале: Вероника Гришкова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первая серия документальной трилогии СТВ, посвященной 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками, вечером 28 февраля выйдет в эфир....
 
Новости дня
Новости разные
 
БНТУ официально: все — на индивидуальное обучение до 15 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика