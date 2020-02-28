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Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?
Источник материала: СТВ
Как в ближайшее время преобразится парк Дружбы народов и где можно будет поиграть в твистер, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Каждый опытный турист знает, куда ему отправиться первым делом, очутившись в новой стране. Если говорить о путешествиях по Синеокой, а в частности по столице – Минску, то он ассоциируется с зеленью и первозданной природой, сохранившейся, несмотря на городскую суету.
Частенько у гостей даже складывается мнение, что всё вокруг – одна зеленая зона, разделённая границами районов. Истинным достоянием города можно считать парк Дружбы народов.
В начале прошлого века на этом месте было Комаровское болото. Свое название это место получило из-за большого скопления насекомых. Позже болото осушили и стали использовать в качестве экспериментального участка для выращивания кукурузы. В конце 70-ых «Минскпроект» решил взять этот кусочек земли под свою опеку и разбил на месте бывшего болота парк.
Этот парк граничит сразу с несколькими улицами: Некрасова, Богдановича, Кульман, Карастояновой и Кропоткина. По подсчётам, его общая площадь – около 70 гектаров. Парк расположен по обе стороны от улицы Орловской, которая делит его на две части: северную и южную. Здесь сохранилось всё ровно так, как и много лет назад, а его модернизацией занялась сама Анна Алексеевна.
Серьезная реконструкция ждет именно эту детскую площадку. Сейчас она предстает перед нами в аутентичном виде, но то ли ещё будет!
Следующие изменения коснутся пустыря, облюбованного владельцами собак. Здесь обещают сделать современное место отдыха для ребят разных возрастов, а встроенная игра твистер привлечёт не только молодежь, но и взрослых!
Есть здесь и полюбившиеся многим детские площадки – их пообещали не сносить, даже подготовили проект с учётом их размещения. Как рассказывает Анна Алексеевна, в парке каждый сможет найти место по душе. Сама парковая зона будет поделена на несколько секторов: специальное место для выгула собак, организованный досуг, спортивная зона и многое другое.
Парк Дружбы народов совсем скоро будет готов принять первых посетителей обновлённым, зелёным, и как прежде – чистым и просторным, а небольшие бронзовые человечки на скульптуре, держащиеся за руки, станут главным символом дружбы.
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Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?
Как в ближайшее время преобразится парк Дружбы народов и где можно будет поиграть в твистер, рассказываем в программе «Минск и минчане». Каждый опытный турист...
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