Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к завершающему этапу Национального отбора на «Евровидение-2020». Сегодня в съемочном павильоне на «Беларусьфильме» состоялись репетиции финалистов и первый генеральный прогон завтрашнего гала-концерта.





Финальное шоу начнется 28 февраля в 22.00 и будет транслироваться из павильона национальной киностудии в прямом эфире на пяти платформах медиахолдинга. Ведущими шоу будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.





По результатам жеребьевки конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке: 1. NAPOLI; 2. Саша Захарик; 3. Анастасия Малашкевич; 4. CHAKRAS; 5. Настя Гламозда; 6. Nastasea; 7. Ян Ярош; 8. Анжелика Пушнова; 9. Дарья Хмельницкая; 10. АЎРА; 11. КейСи; 12. VAL.









Напомним, в этом году победитель Национального отбора на «Евровидение-2020» определится по итогам голосования профессионального жюри и зрительского голосования. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем Национального отборочного тура и становится официальным представителем Беларуси для участия в международном конкурсе.





При равном количестве баллов у конкурсантов 1-ой и 2-ой позиции турнирной таблицы победитель нацотбора определяется дополнительным открытым голосованием профессионального жюри. При равенстве баллов у участников с 3-го по 9-е места приоритет у того финалиста, которому бОльшую оценку поставило жюри.





Юбилейное, 65-ое по счету «Евровидение» пройдет в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал – 16 мая. Представитель нашей страны выступит в первой части первого полуфинала. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24».





Организацию и проведение национального отборочного тура к международному конкурсу «Евровидение» осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского Вещательного Союза и Министерство культуры Беларуси, которое выступает соорганизатором.