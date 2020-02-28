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Из-за COVID-19 Россия приостановила выдачу виз гражданам Ирана

28.02.2020 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Иране Россия временно остановила выдачу виз гражданам этой страны и закрыла для них границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за COVID-19 Россия приостановила выдачу виз гражданам Ирана

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Из-за COVID-19 Россия приостановила выдачу виз гражданам Ирана

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Из-за COVID-19 Россия приостановила выдачу виз гражданам Ирана

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Новости мира. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Иране Россия временно остановила выдачу виз гражданам этой страны и закрыла для них границы,...
 
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