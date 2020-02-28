В библиотеки Дубровенского района поступила книга «Дубровенщина в именах».

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Издание разработано отделом библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки. В него вошла информация о 111 уроженцах г. Дубровно и Дубровенского района, которые добились значительных успехов в своей деятельности и внесли существенный вклад в развитие региона.

Создание сборника проходило в несколько этапов. Для начала был отобран список претендентов для включения в издание. Следующим этапом стал поиск биографических данных об этих людях. Благодаря аккаунтам в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», нам удалось связаться с уроженцами Дубровенщины, проживающими в других городах и странах. В ходе переписки мы смогли установить дружеские отношения с русским и таджикским писателем, переводчиком, киносценаристом и журналистом, одним из ведущих русских писателей Средней Азии — Леонидом Чигрином, ныне проживающим в Санкт-Петербурге; с мастером спорта международного класса по кикбоксингу, мастером спорта по тайскому боксу, по стрельбе, рукопашному бою и ушу саньда, 2-м чемпионом Европы среди профессионалов, финалистом Кубка мира, призером Европы, многократным чемпионом Беларуси — Александром Свитиным, проживающим сейчас в Москве. Также налажена переписка с мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике — Геннадием Махвееней (г. Новополоцк), белорусскими легкоатлетами, специализирующимися в метании молота — Глебом Дударевым (г.Канзас-Сити) и Захаром Махросенко (г.Минск), а также белорусским дзюдоистом, мастером спорта международного класса — Константином Семеновым, белорусской легкоатлеткой — Алесей Туровой, фронтменом группы «Дрозды» — Виталием Карпановым и многими другими.

Информация систематизирована по 19 разделам: «Живопись», «Здравоохранение и медицинские науки», «Издательская деятельность», «Киноискусство», «Культура», «Литература и журналистика», «Музыка», «Наука», «Народное образование и педагогическая наука», «Политика и политические науки», «Предпринимательство», «Право», «Промышленность», «Религия», «Ремесло», «Сельское и лесное хозяйство», «Спорт», «Технические науки», «Транспорт и машиностроение».

Сборник предназначен для краеведов, педагогов, библиотекарей, учащихся школ и студентов вузов.

Издание распространено среди библиотек Дубровенской централизованной библиотечной системы. Электронный вариант размещен на сайте нашего учреждения в разделе «Издательская деятельность».

В завершение добавим, что среди наших земляков — 6 Героев Советского Союза, 18 докторов наук, 1 кавалер Ордена Франциска Скорины, 5 мастеров спорта международного класса, 11 почетных граждан городов Дубровно, Ленинград и Северодвинск и т.д.

В память о наших земляках установлено более 20 памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городах Дубровно, Ганцевичи, Данков, Севастополь, Северодвинск и Феодосия. Именами дубровенцев названы улицы и переулки в городе Дубровно и Дубровенском районе, а также в Ганцевичах, Николаеве, Севастополе, Тель-Авиве, Берне и т. д., группа населенных пунктов на севере долины Хулы в Верхней Галилее и кратер на обратной стороне Луны.

Портреты двух уроженцев города Дубровно были размещены на памятных почтовых марках Израиля и Беларуси. Образы наших земляков стали прототипами героев произведений Льва Толстого и Веры Пановой. Дубровенская земля стала щедрой и заботливой матерью для множества талантов и дарований, растила и укрывала своим крылом неокрепшие мечты и возможности. Не одно столетие дубровенцы трудились, добивались успехов и прославляли свой край. Именно о них собрана информация в данном издании.

Надежда ДУДАРЕВА,

заведующая отделом библиотечного маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки.