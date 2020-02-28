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«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске
Источник материала: СТВ
Босиком по брусчатке. Летней ночью. Так любили гулять наши бабушки и дедушки. Технический прогресс накрыл камень асфальтом. Возвращаемся к истории в сюжете программы «Минск и минчане».
А началась она еще с князя Владимира. В 1015 году он отправляет на строительство дорог подданных со словами: «Теребите пути и мосты мостите». То были расчищенные от кустов грунтовые дороги. Затем было дерево. В 80-ые во время строительства метро на Немиге обнаружили деревянный настил в Минском замчище.
Марина Савошко, заведующая учебно-методическим кабинетом «История дорожного хозяйства» ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой»:
С одной стороны – деревянные мостовые были бесшумными, с другой – при наводнениях приходили в негодность. На «сосновых дорожках» строго-настрого запрещалось курить, дабы не случился пожар. Так, постепенно на смену пришел камень. Благо, последний ледник щедро наградил Беларусь булыжником. Интересно, что техника мощения камнем получила символичное название «брук», что в переводе с немецкого значит «мост». Первую «брукованку» нашли также при раскопках Минского замчища. Свой вклад в дорожное дело внес сам Петр І.
Дмитрий Наумов:
В 1809 году Александр І подписывает манифест о создании государственной дорожной службы. В Санкт-Петербургском институте путей сообщения воспитывали квалифицированные кадры. В 1910 году было уже 22 брукованки, но специалистов по-прежнему не хватало. Когда мостили Захарьевскую, даже пригласили дорожников из Твери. Со временем стали обучать своих специалистов в Минском и Гомельском автодорожных техникумах.
Булыжные мостовые частенько проглядывают при реконструкции. Так было с улицами Розы Люксембург, Богдановича, Первомайской. Оригинальной, и что немаловажно, ровной, нескользкой и долговечной брукованкой зарекомендовала себя клинкерная мостовая. До войны «охровую лесенку» можно было найти на Карла Маркса, Володарского, Красноармейской и в районе оперного театра.
Дмитрий Наумов:
Новым словом на дорогах стала брусчатка. Камням придавали прямоугольную или квадратную форму. Дороги становились более послушными, уменьшался поток грязной воды, а главное – снижался износ транспорта. В то же время такое покрытие обходились городу в копеечку. В межвоенные годы в Минске работали даже спецпредприятия по изготовлению брусчатки. По «каменному ковру» ходили на Московской улице, Советской, Кирова и Октябрьской площади. К слову, один из фрагментов сохранился сегодня за Дворцом Республики – там, где когда-то стоял Доминиканский костел. А самая киношная брусчатка – в копилке послевоенной Карла Маркса!
Каменная шашка на столичных улочках – также гость редкий. Раскалывать булыжники и создавать мозаику стали с развитием техники. В свете лучей она играет в парке Янки Купалы и Степановском саду. К необычному декору в последнее время возвращаются: украшают Верхний город и автостоянки. Трилинка – и вовсе эксклюзив! Постоять на ней возможно только в музее Истории дорожного хозяйства. В шестигранные бетонные блоки замоноличены колотые крупные камни.
Ощутить дух послевоенного Минска и постучать каблучками по брусчатке можно и в наши дни. Так что не теряйте времени и отправляйтесь на прогулку!
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«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске
Босиком по брусчатке. Летней ночью. Так любили гулять наши бабушки и дедушки. Технический прогресс накрыл камень асфальтом. Возвращаемся к истории в сюжете...
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