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В Минске 62-летний риелтор обманом получил три квартиры

28.02.2020 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 62-летний риелтор обманом получил три квартиры
Фото из открытых источников

Как стало известно, милиция задержала 62-летнего жителя Минска. По информации МВД, мужчина мошенническим путем завладел квартирами минчан.

В Минске 62-летний риелтор обманом получил три квартиры Лёгкая добыча. Мошенники объявили охоту на средства и жизни пожилых людей

Сообщается, что мужчина знакомился с горожанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, входил к ним в доверие, а затем предлагал жертве обогатиться на «выгодных» условиях: собственную квартиру, расположенную в столице, продать, а вместо нее приобрети хорошее жилье на периферии, при этом получить солидную выручку.

В реальности сделка оборачивались для жертв обманом. Вместо обещанного имущества подозреваемый покупал им ветхие дома, непригодные для проживания. Так, для одного из потерпевших в Столбцовском районе он приобрел дом без каких-либо условий для проживания. Однако даже это жилье не оставил в собственности минчанина: опоив жертву алкоголем, риелтор выкупил имущество обратно и перепродал уже новой жертве. При этом в доме продолжал проживать прошлый владелец.

Еще одному мужчине риелтор предложил продать его квартиру в столице и купить жилье поменьше. Так, он реализовал квартиру, приобрел дом в Минском районе, а потом оформил с потерпевшим договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти мужчины квартира будет принадлежать мошеннику.

В настоящий момент правоохранители установили троих потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 130 тыс. руб.

 
Теги: Минск
 
 
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Мошенник задержан правоохранителями.
 
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