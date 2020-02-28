Коронавирус может передаваться от беременной матери к ее плоду

Источник материала: Tut.by

Китайские медики и биологи нашли первые свидетельства того, что новый коронавирус может проникать в клетки плаценты и передаваться от матери к ее будущим детям. Правда, это вовсе не означает, что будущий ребенок обязательно заразится. Статью об этом они опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, пишет ТАСС.



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«Мы давно знаем, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако возможность его вертикального распространения оставалась предметом дискуссий. Мы показали, что рецепторы ACE2, которые атакует вирус, присутствуют в больших количествах в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, а также многих других тканей», — пишут исследователи.

Коронавирус, вызвавший вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности возбудителя атипичной пневмонии, вируса SARS.

Исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань (Китай) заинтересовались тем, может ли коронавирус использовать подобные рецепторы для того, чтобы попасть внутрь плода беременной женщины.

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали то, насколько активно разные типы клеток плаценты и связанных с ней органов матери «считывают» ген ACE2 и связанные с ним участки ДНК. Вдобавок ученые проследили за тем, как меняется концентрация этих рецепторов в будущих легких, почках, сердце и других органах зародышей мышей на разных стадиях их развития.

Эти расчеты и эксперименты показали, что рецепторы ACE2 действительно есть на поверхности клеток плаценты. Также ученые узнали, что зародыш особенно уязвим к атакам вируса на первых стадиях развития.

Как подчеркивают ученые, это не обязательно означает, что будущий ребенок обязательно заразится коронавирусом, если тот проникнет в организм матери. Однако этот фактор нужно учитывать при лечении беременных пациенток и возникновении осложнений, которые связаны с вынашиванием плода.