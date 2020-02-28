ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус может передаваться от беременной матери к ее плоду

28.02.2020 16:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Китайские медики и биологи нашли первые свидетельства того, что новый коронавирус может проникать в клетки плаценты и передаваться от матери к ее будущим детям. Правда, это вовсе не означает, что будущий ребенок обязательно заразится. Статью об этом они опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

«Мы давно знаем, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако возможность его вертикального распространения оставалась предметом дискуссий. Мы показали, что рецепторы ACE2, которые атакует вирус, присутствуют в больших количествах в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, а также многих других тканей», — пишут исследователи.

Коронавирус, вызвавший вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности возбудителя атипичной пневмонии, вируса SARS.

Исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань (Китай) заинтересовались тем, может ли коронавирус использовать подобные рецепторы для того, чтобы попасть внутрь плода беременной женщины.

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали то, насколько активно разные типы клеток плаценты и связанных с ней органов матери «считывают» ген ACE2 и связанные с ним участки ДНК. Вдобавок ученые проследили за тем, как меняется концентрация этих рецепторов в будущих легких, почках, сердце и других органах зародышей мышей на разных стадиях их развития.

Эти расчеты и эксперименты показали, что рецепторы ACE2 действительно есть на поверхности клеток плаценты. Также ученые узнали, что зародыш особенно уязвим к атакам вируса на первых стадиях развития.

Как подчеркивают ученые, это не обязательно означает, что будущий ребенок обязательно заразится коронавирусом, если тот проникнет в организм матери. Однако этот фактор нужно учитывать при лечении беременных пациенток и возникновении осложнений, которые связаны с вынашиванием плода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые обнаружили, что в клетках плаценты и будущих внутренних органов зародыша есть большое количество рецептов, через которые коронавирус и проникает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 62-летний риелтор обманом получил три квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика