Масленица и фестивали для модниц и книголюбов. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В эту субботу в Бресте пройдут сразу два фестиваля: книжный и модный. Выбирать не придется — попасть можно будет и на один, и на второй. Завершатся же выходные празднованием Масленицы.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Инна Северин

Что: Фестиваль моды Где: Отель Hampton by Hilton Когда: 29 февраля 16.00

В субботу пройдет фестиваль моды «Весна-Лето 2020» и конкурс «Супермодель 2020». В мероприятии примут участие швейные фирмы, индивидуальные предприниматели и ремесленники. Фестиваль благотворительный. Собранные деньги будут переданы на лечение Марка Пашкевича. Мальчик родился в 2011 году с диагнозом ДЦП и ему нужны средства для реабилитации.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Что: Книжный фестиваль Где: «КХ» (Халтурна, 2/1). Когда: 29 февраля с 12.00 до 20.30

В субботу в Брест съедутся актуальные белорусские писатели, издатели, музыканты и интеллектуалы. В программе выступления Ольгерда Бахаревича, Анны Северинец, Валентина Акудовича и других знаковых представителей белорусской литературы и искусства. Полная программа фестиваля по ссылке .



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что: Масленица Где: Городской парк культуры и отдыха Когда: 1 марта с 12.00

В воскресенье в городском парке под песни, пляски и блины проводят зиму. В программе концерты народных (и не очень) коллективов, игры, этнические хороводы и другие традиционные забавы. Если в Масленице вас интересует только костер, то зажгут его в парке в 17.00 под выступление театра огня.

Полная программа праздника на сайте горисполкома .

Хороших выходных!