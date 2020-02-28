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Масленица и фестивали для модниц и книголюбов. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В эту субботу в Бресте пройдут сразу два фестиваля: книжный и модный. Выбирать не придется — попасть можно будет и на один, и на второй. Завершатся же выходные празднованием Масленицы.
В субботу пройдет
В субботу в Брест съедутся актуальные белорусские писатели, издатели, музыканты и интеллектуалы. В программе выступления Ольгерда Бахаревича, Анны Северинец, Валентина Акудовича и других знаковых представителей белорусской литературы и искусства. Полная программа фестиваля по
В воскресенье в городском парке под песни, пляски и блины проводят зиму. В программе концерты народных (и не очень) коллективов, игры, этнические хороводы и другие традиционные забавы. Если в Масленице вас интересует только костер, то зажгут его в парке в 17.00 под выступление театра огня.
Полная программа праздника на
Хороших выходных!
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В эту субботу в Бресте пройдут сразу два фестиваля: книжный и модный. Выбирать не придется - попасть можно будет и на один и на второй. Завершаться выходные...
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