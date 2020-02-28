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Масленица и фестивали для модниц и книголюбов. Как провести выходные в Бресте

28.02.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу в Бресте пройдут сразу два фестиваля: книжный и модный. Выбирать не придется — попасть можно будет и на один, и на второй. Завершатся же выходные празднованием Масленицы.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Инна Северин

Что: Фестиваль моды

Где: Отель Hampton by Hilton

Когда: 29 февраля 16.00

В субботу пройдет фестиваль моды «Весна-Лето 2020» и конкурс «Супермодель 2020». В мероприятии примут участие швейные фирмы, индивидуальные предприниматели и ремесленники. Фестиваль благотворительный. Собранные деньги будут переданы на лечение Марка Пашкевича. Мальчик родился в 2011 году с диагнозом ДЦП и ему нужны средства для реабилитации.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Что: Книжный фестиваль

Где: «КХ» (Халтурна, 2/1).

Когда: 29 февраля с 12.00 до 20.30

В субботу в Брест съедутся актуальные белорусские писатели, издатели, музыканты и интеллектуалы. В программе выступления Ольгерда Бахаревича, Анны Северинец, Валентина Акудовича и других знаковых представителей белорусской литературы и искусства. Полная программа фестиваля по ссылке.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что: Масленица

Где: Городской парк культуры и отдыха

Когда: 1 марта с 12.00

В воскресенье в городском парке под песни, пляски и блины проводят зиму. В программе концерты народных (и не очень) коллективов, игры, этнические хороводы и другие традиционные забавы. Если в Масленице вас интересует только костер, то зажгут его в парке в 17.00 под выступление театра огня.

Полная программа праздника на сайте горисполкома.

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В эту субботу в Бресте пройдут сразу два фестиваля: книжный и модный. Выбирать не придется - попасть можно будет и на один и на второй. Завершаться выходные...
 
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