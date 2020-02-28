Еще неделю назад казалось, что Беларусь и Россия наконец-то пришли к компромиссу по вопросу компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Но в четверг 27 февраля Александр Лукашенко пожаловался на московских чиновников.





«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности – двух президентов», – рассказал Лукашенко, дав понять, что уговор оказался сорван.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают ситуацию с переговорами между Минском и Москвой. поинтересовался у экспертов, как они оценивают ситуацию с переговорами между Минском и Москвой.





«Идет демонстрация технических возможностей. Мол, смотрите: мы без вас не умрем»





Экономист Лев Марголин отметил, что всплывающие в медиапространстве расчеты с двух сторон действительно не стыкуются.





С одной стороны, со слов Лукашенко, Путин заявил о возможности компенсации Беларуси $300 млн. С другой – российское правительство предложило коллегам снижать премию для поставщиков по $2 за тонну нефти ежегодно. В таком случае Беларусь, даже если закупит 24 миллиона тонн, как было в прошлые годы, то получит скидку только на $48 млн.





«Думаю, мы наблюдаем какое-то недоразумение. Возможно, после звонка Путина кто-то неправильно сделал для Лукашенко расчеты. Если это недоразумение с российской стороны, и Путин действительно имел в виду $300 млн, то, значит, оно разрешится. Если же в Беларуси неправильно посчитали – ну что ж, придется Лукашенко остаться со своей обидой», – отметил Марголин.





Тем временем в «Белнефтехиме» сообщили, что в марте начнется импорт нефти по нефтепроводу Одесса—Броды. Объем — «несколько танкеров». Как следует рассматривать это заявление – как серьезные планы или блеф?





«В техническом плане здесь ничего несерьезного нет: эти поставки вполне возможны и реальны. Другое дело, что надо для начала привезти нефть морем в Одессу – а поставщики сделают это только по мировым ценам, никаких льгот не будет. Соответственно, в любом случае эта нефть будет дороже, чем российская, которая пока что обходится дешевле мировых цен. Трудно поверить, что власти будут в большом объеме покупать более дорогую нефть.





Скорее всего, как и в случае с приобретением норвежской нефти, это будет демонстрация технических возможностей. Мол, смотрите: мы без вас не умрем, можем оттуда получать, можем отсюда», – считает экономист.





«$300 млн – один из вариантов компромисса, на который, наверное, согласились бы белорусские власти»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что сильно удивляться противоречивым заявлениям двух сторон не стоит. Это распространенная практика: если в процессе переговоров происходит утечка некоторой информации, то эти сведения могут быть не до конца достоверными.





«Из открытых источников мы знаем про один звонок Путина, а их могло быть, скажем, семь. И, конечно, могли быть звонки не только между президентами, но и на других уровнях. То есть мы не имеем полной картины. Мне кажется, в целом эта ситуация показывает: действительно идут какие-то переговоры, поиск компромиссов, но об окончательных договоренностях говорить еще рано», – сказал Казакевич.





По мнению политолога, если исходить из информации, озвученной Лукашенко, то компенсация $300 млн – «один из вариантов компромисса, на который, наверное, согласились бы белорусские власти».









Наша страна уже два месяца обходится без прежних объемов поставок российской нефти. Как долго белорусские власти еще готовы находиться в таком положении?



