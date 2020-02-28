Делегация Европарламента ознакомилась с работой пункта пропуска «Брузги»

Источник материала: Вороновская газета





БЕЛТА в Госпогранкомитете. Делегация Европейского парламента сегодня посетила международный автодорожный пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Европарламентарии ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска, порядком пограничного и таможенного контроля, сообщилив Госпогранкомитете.





Делегации были продемонстрированы технические средства пограничного контроля. Представители Европарламента интересовались эффективностью мер, предпринимаемых Госпогранкомитетом на внешней границе ЕС в сфере противодействия трансграничной преступности.









После введения Беларусью безвизового режима поток иностранных граждан в пунктах пропуска на границе заметно увеличился. Упрощение визового режима позволит еще большему числу белорусских граждан посещать страны ЕС. Как «Развитие пограничной инфраструктуры — важнейшая часть нашей программы сотрудничества с Беларусью. Мы приехали сюда в том числе чтобы посмотреть, как обстоят дела на границе, в этом пункте пропуска», — отметила заместитель председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро. По ее словам, темы, связанные с общей границей ЕС и Беларуси, будут обсуждаться в Европарламенте.





Прошло то время, когда границы рассматривались как барьеры. «Пересечение границы не должно занимать много времени, и мы должны предпринять все необходимые усилия для упрощения этих процедур», — сказала Карин Карлсбро.





Иностранные гости смогли убедиться в преимуществах размещения вблизи пункта пропуска транспортно-логистического центра. Они ознакомились с перспективой введения пешеходного движения и реализацией системы электронной очереди в пункте пропуска «Брузги».





Обсуждались и вопросы взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕС в противодействии общим вызовам и угрозам на границе Беларуси и Евросоюза. Достигнуто понимание о необходимости активного вовлечения сторон для повышения пропускной способности пунктов, что будет содействовать развитию торгово-экономических отношений. Подчеркнута важность программ трансграничного сотрудничества и инициативы «Восточное партнерство».