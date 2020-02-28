ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аномально быстрый рост цен на квартиры в Минске: что происходит

28.02.2020 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что происходит на столичном рынке недвижимости с начала 2020 года?

Аномально быстрый рост цен на квартиры в Минске: что происходитМинске: что происходит" title="Аномально быстрый рост цен на квартиры в Минске: что происходит" />
Как меняются цены на квартиры в Минске в январе и феврале и какова максимальная разбежка в стоимости проданных квартир? Об этом аналитик портала Realt.by Артем Сахаревич рассказал в комментарии Myfin.by.

– Мы видим, что с начала года цены на квартиры в Минске растут очень быстро. Если судить по объявлениям, то ежедневно средняя цена поднимается на 1 доллар за квадратный метр. Такой динамики мы не видели ни разу за последние 2 года. Этот рост пока не прослеживается в данных о реальных сделках, но, думаю, в феврале мы и здесь увидим аналогичную динамику.

Связано происходящее с тем, что спрос на квартиры в начале 2020 года оказался достаточно высоким. В январе купили более 900 квартир, в феврале, думаю, наберется более 1000. Это очень высокие цифры для начала года – рынок в январе-феврале обычно только приходит в норму после праздников, и сделок всегда мало. 

За последние 10 лет был только один год (2018-й), когда активность покупателей в первые месяцы была выше, чем сейчас.

Основная причина происходящего на мой взгляд – очередное снижение ставки рефинансирования, а также нестабильная ситуация с курсом доллара. Ставка опустилась до очередного минимума (8,75%), что позволяет выходить на рынок даже тем, кто имеет 25-30% от стоимости квартиры.

И поскольку рынок в настоящее время полностью зависит от кредитов, покупатели по-другому относятся к курсовым колебаниям. Раньше, когда ключевая роль в финансировании покупки отводилась сбережениям, при любом колебании курса на рынке недвижимости начинался ступор, сделки прекращались и все занимали выжидательную позицию – что будет дальше?


Сейчас, когда подавляющее большинство берет кредиты, курсовые колебания наоборот, даже подстегивают рынок. 

Во-первых, есть опасения, что объемы кредитования могут сократить, и покупатели стараются оперативно решить вопрос. Во-вторых, по опыту прошлых лет многие рассчитывают, что кредит будет быстрее обесцениваться при такой динамике курса. Как видим, цена квартиры в таких условиях не является ключевым фактором для принятия решения.

Многие застройщики уже повысили с начала года цены на 5-10%. Рынок сейчас очень разогретый, и может оставаться таким вплоть до конца весны.

Самая дорогая квартира, проданная в столице в начале года располагалась по улице Ратомской. За 279 квадратных метров отдали 448 тыс. долларов. Самая дешевая квартира – 30-метровая на улице Голубева – стоила 35 тыс. долларов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что происходит на столичном рынке недвижимости с начала 2020 года?
 
Новости дня
Новости разные
 
Делегация Европарламента ознакомилась с работой пункта пропуска «Брузги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика