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Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта - карантин

28.02.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта

Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь.


Напомним, как сообщалось ранее, в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусомю

Заболевшим оказался студент БНТУ - гражданин Ирана, прилетевший 22 февраля рейсом из Баку.

В этой связи БНТУ переведен на индивидуальное обучение до 15 марта
 
Теги: Минск
 
 
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Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта
 
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