Тематический час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?» для школьников

Источник материала: Кировец

Павловичская сельская библиотека к Международному дню борьбы с наркоманией в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева организовала тематический час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?».

По информации библиотекаря Павловичской сельской библиотеки Иннесы Рыняк, в начале мероприятия учащиеся узнали о том, какую опасность несет наркомания, причинах и возможных последствиях употребления наркотиков.

В ходе тематического часа ребята увидели слайд-презентацию «Имя беды – наркотики!».

На выставке-просмотре «Осторожно: наркотики!» были представлены литература, периодические издания, памятки-листовки.

Ребята пришли к выводу, что важно уметь сказать «НЕТ» пагубным привычкам и сделать выбор в пользу здорового и счастливого будущего, что лучше быть независимым, здоровым и счастливым.



