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Тематический час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?» для школьников

28.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Павловичская сельская библиотека к Международному дню борьбы с наркоманией в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева организовала тематический час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?».

По информации  библиотекаря Павловичской сельской библиотеки Иннесы Рыняк, в начале мероприятия  учащиеся узнали о том, какую опасность несет   наркомания, причинах и возможных последствиях употребления  наркотиков.

В ходе тематического часа ребята увидели слайд-презентацию «Имя беды – наркотики!».

На   выставке-просмотре  «Осторожно: наркотики!» были представлены литература,  периодические издания, памятки-листовки.

Ребята пришли к выводу, что важно уметь сказать «НЕТ» пагубным привычкам и сделать выбор в пользу здорового и счастливого будущего,   что лучше быть независимым, здоровым и счастливым.

Тематический час «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?» для школьников

 
 
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Павловичская сельская библиотека к Международному дню борьбы с наркоманией в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева организовала тематический час «Наркотики –...
 
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