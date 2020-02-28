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Восемь свежих фильмов, которые уже можно посмотреть онлайн (если боитесь выходить из дома)
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
1. «Холоп»
Режиссер: Клим Шипенко
Идет в кино с декабря 2019 (идет и сегодня)
О чем кино и почему смотрим
Фильм, который
Сюжет рассказывает о Грише — молодом мажоре, который решил, что ему можно все. Впрочем, многие молодые мажоры грешат тем же. Вот только наш парень доигрался — ему грозит тюрьма. Отец-олигарх решает спасти сына и исправить его: для этого он отправляет Гришу в прошлое. Но не по-настоящему (это все-таки комедия, а не фэнтези), а в рамках масштабного психологического проекта. Что из этого вышло — смотрите в фильме.
2. «Ford против Ferrari»
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Шел в кино с ноября 2019
О чем кино и почему смотрим
Сценарий списан с реальной истории отношений Кэрролла Шелби и Кена Майлза — американского автоконструктора и британского гонщика. Вместе они решают создать новый спорткар, который смог бы быть круче Ferrari. Не просто так: тачка должна была показать класс на чемпионате мира, который проходил во Франции в 1960-х.
Нам кажется, идеальный вариант по всем фронтам: даже если вы не фанат гонок, точно насладитесь актерскими работами Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона, а еще — монтажом и звуком, которые
3. «Мое прекрасное лето с Софи»
Режиссер: Ребекка Злотовски
Шел в кино с января 2020
О чем кино и почему смотрим
Идеальный вариант, чтобы из промозглой февральской Беларуси перенестись на юг теплой и солнечной Франции. Интимный фильм, снятый женщиной о женщинах. Вы познакомитесь с юной 16-летней Наимой, которая очарована своей двоюродной сестрой Софией (ей 22). Девушке кажется, что ее старшая подруга может соблазнить любого мужчину, и увлекается времяпрепровождением с ней.
Конечно, без «треугольника» здесь не обошлось — только не любовного, а дружеского. А еще в фильме много красивых пляжей, женских тел и все такое. В общем, глоток свежего воздуха в потоке мрачного кино.
4. «Джокер»
Режиссер: Тодд Филлипс
Шел в кино с октября 2019
О чем кино и почему смотрим
Посмотреть «Джокера» есть как минимум две причины. Во-первых, его
Даже если вы скептически настроены по отношению к кино по комиксам, попробуйте глянуть именно свежего «Джокера». Возможно, проникнетесь историей, как жестокость окружающих убивает в человеке все хорошее.
5. «Маяк»
Режиссер: Роберт Эггерс
Шел в кино с января 2020
О чем кино и почему смотрим
Предупреждаем сразу: черно-белая мистическая история от Роберта Эггерса о двух смотрителях маяка не для тех, кто любит стандартное голливудское кино. При просмотре «Маяка» придется напрягаться: иногда морально, иногда физически (несмотря на то, что это не фильм ужасов в полном смысле этого слова, пара внезапных моментов все же будет). Тем не менее блистательная роль Уиллема Дефо — это уже веский аргумент сесть за кино.
Один момент: если уж сядете смотреть, делайте это с оригинальным звуком и субтитрами. Хотя, конечно, это вы могли сделать и раньше, ведь мировая премьера «Маяка», в отличие от русскоязычной локализации, состоялась еще в мае 2019. Многие зрители недовольны дубляжом героя Роберта Паттинсона.
6. «Тело божие»
Режиссер: Ян Комаса
Идет в кино с января 2020 (идет и сегодня)
О чем кино и почему смотрим
Польская сенсация прошлого года, от которой тащатся, кажется, вообще все. Даже если опустить факт, что
История на экране расскажет о молодом парне Даниэле, который уже угодил в тюрьму за серьезное преступление, но там нашел себя в служении Христу. Увы, со сроком за плечами священником не стать, но парень находит свой путь — такой, который заставит вас долго думать, насколько этично поступил главный герой. Неубедительно? Окей,
7. «Достать ножи»
Режиссер: Райан Джонсон
Шел в кино с ноября 2019
О чем кино и почему смотрим
Перед вами детектив, но отнюдь не медленный и меланхоличный, а бодрый и энергичный. Все начинается (ну конечно же!) со смерти. Мертвым находят известного автора криминальных романов, причем утром после празднования его же дня рождения. Обстоятельства дают понять: похоже, было самоубийство. Но полиция (и частный детектив) так не считает, поэтому допрашивать будут всю тусовку.
Поводить вас за нос режиссеру и сценаристу Райану Джонсону удастся, уж поверьте. Как минимум его старания оценили киноакадемики: «Достать ножи» мог бы получить статуэтку за лучший сценарий, если бы награду не забрали корейские триумфаторы премии (это мы о «Паразитах»). Добавьте сюда Дэниэла Крейга с Крисом Эвансом в актерском составе и классное музыкальное сопровождение — приятный вечер гарантирован.
8. «Сиротский Бруклин»
Режиссер: Эдвард Нортон
Шел в кино с декабря 2019
О чем кино и почему смотрим
Есть Лайонел Эссорг — частный детектив, у которого синдром Туретта. Есть его наставник — Фрэнк Минна. Его убивают, и Эссорг решает расследовать преступление. Это дело заведет его в самые разные районы Нью-Йорка и заставит выложиться по полной. Еще бы: зацепок, считайте, практически нет.
В минском прокате фильм прошел довольно незаметно, но спешим напомнить фамилии из каста: Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис… Уже круто. Идем дальше: сценаристом и режиссером выступил актер Эдвард Нортон. Формально это его первый опыт в роли сценариста: ранее Нортон нигде не упоминался в титрах в этом качестве. Но вообще актер уже работал над сценариями таких хитов, как «Бойцовский клуб» и «Фрида». Можете смело смотреть — фильм не подведет.
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