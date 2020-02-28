Восемь свежих фильмов, которые уже можно посмотреть онлайн (если боитесь выходить из дома)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси выявили первый случай коронавируса — и сразу же «понеслась»: люди скупают в аптеках маски, постят шутки в Twitter и заполняют поликлиники. AFISHA.TUT.BY рекомендует относиться к новостям без паники. Но если уж вы намерены провести выходные дома на личном «карантине», предлагаем вам занять это время свежими фильмами, которые уже появились онлайн — как раз на два дня хватит.

Редакция выступает за легальное потребление контента. Но не будем отрицать, что тот, кто задастся целью посмотреть кино бесплатно, его найдет.

1. «Холоп»

Режиссер: Клим Шипенко

В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова

Идет в кино с декабря 2019 (идет и сегодня)

О чем кино и почему смотрим

Фильм, который стал самым кассовым за всю историю кинопроката России и СНГ, на днях появился в Сети. Если вы принципиально не хотели увеличивать сборы «Холопа», но посмотреть хотелось, — настало ваше время.

Сюжет рассказывает о Грише — молодом мажоре, который решил, что ему можно все. Впрочем, многие молодые мажоры грешат тем же. Вот только наш парень доигрался — ему грозит тюрьма. Отец-олигарх решает спасти сына и исправить его: для этого он отправляет Гришу в прошлое. Но не по-настоящему (это все-таки комедия, а не фэнтези), а в рамках масштабного психологического проекта. Что из этого вышло — смотрите в фильме.

Купить билет

2. «Ford против Ferrari»

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон

Шел в кино с ноября 2019

О чем кино и почему смотрим

Сценарий списан с реальной истории отношений Кэрролла Шелби и Кена Майлза — американского автоконструктора и британского гонщика. Вместе они решают создать новый спорткар, который смог бы быть круче Ferrari. Не просто так: тачка должна была показать класс на чемпионате мира, который проходил во Франции в 1960-х.

Нам кажется, идеальный вариант по всем фронтам: даже если вы не фанат гонок, точно насладитесь актерскими работами Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона, а еще — монтажом и звуком, которые взяли технические номинации «Оскара». Напомним, что в свое время фильм становился лидером проката в Минске. Так почему бы и не заценить?

3. «Мое прекрасное лето с Софи»

Режиссер: Ребекка Злотовски

В ролях: Мина Фарид, Захия Дехар, Бенуа Мажимель, Нуно Лопеш

Шел в кино с января 2020

О чем кино и почему смотрим

Идеальный вариант, чтобы из промозглой февральской Беларуси перенестись на юг теплой и солнечной Франции. Интимный фильм, снятый женщиной о женщинах. Вы познакомитесь с юной 16-летней Наимой, которая очарована своей двоюродной сестрой Софией (ей 22). Девушке кажется, что ее старшая подруга может соблазнить любого мужчину, и увлекается времяпрепровождением с ней.

Конечно, без «треугольника» здесь не обошлось — только не любовного, а дружеского. А еще в фильме много красивых пляжей, женских тел и все такое. В общем, глоток свежего воздуха в потоке мрачного кино.

4. «Джокер»

Режиссер: Тодд Филлипс

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой

Шел в кино с октября 2019

О чем кино и почему смотрим

Посмотреть «Джокера» есть как минимум две причины. Во-первых, его бешено смотрели минчане, пока он шел в кино. Во-вторых, Хоакин Феникс таки получил «Оскар» за актерскую работу в этом фильме.

Даже если вы скептически настроены по отношению к кино по комиксам, попробуйте глянуть именно свежего «Джокера». Возможно, проникнетесь историей, как жестокость окружающих убивает в человеке все хорошее.

5. «Маяк»

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман

Шел в кино с января 2020

О чем кино и почему смотрим

Предупреждаем сразу: черно-белая мистическая история от Роберта Эггерса о двух смотрителях маяка не для тех, кто любит стандартное голливудское кино. При просмотре «Маяка» придется напрягаться: иногда морально, иногда физически (несмотря на то, что это не фильм ужасов в полном смысле этого слова, пара внезапных моментов все же будет). Тем не менее блистательная роль Уиллема Дефо — это уже веский аргумент сесть за кино.

Один момент: если уж сядете смотреть, делайте это с оригинальным звуком и субтитрами. Хотя, конечно, это вы могли сделать и раньше, ведь мировая премьера «Маяка», в отличие от русскоязычной локализации, состоялась еще в мае 2019. Многие зрители недовольны дубляжом героя Роберта Паттинсона.

К выходу нового фильма с Паттинсоном объясняем, как он выбирался из образа сладкого вампира

6. «Тело божие»

Режиссер: Ян Комаса

В ролях: Бартош Беленя, Александра Конечна, Элиза Рыцембель, Томаш Зитек

Идет в кино с января 2020 (идет и сегодня)

О чем кино и почему смотрим

Польская сенсация прошлого года, от которой тащатся, кажется, вообще все. Даже если опустить факт, что главной мечтой кинокритиков была победа «Тела Божьего» на «Оскаре», на нашем сервисе рейтинг фильма составляет 9,3 балла. Когда вы такое в последний раз видели?

История на экране расскажет о молодом парне Даниэле, который уже угодил в тюрьму за серьезное преступление, но там нашел себя в служении Христу. Увы, со сроком за плечами священником не стать, но парень находит свой путь — такой, который заставит вас долго думать, насколько этично поступил главный герой. Неубедительно? Окей, почитайте нашу подробную рецензию — после нее вы точно не устоите.

Купить билет

7. «Достать ножи»

Режиссер: Райан Джонсон

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон

Шел в кино с ноября 2019

О чем кино и почему смотрим

Перед вами детектив, но отнюдь не медленный и меланхоличный, а бодрый и энергичный. Все начинается (ну конечно же!) со смерти. Мертвым находят известного автора криминальных романов, причем утром после празднования его же дня рождения. Обстоятельства дают понять: похоже, было самоубийство. Но полиция (и частный детектив) так не считает, поэтому допрашивать будут всю тусовку.

Поводить вас за нос режиссеру и сценаристу Райану Джонсону удастся, уж поверьте. Как минимум его старания оценили киноакадемики: «Достать ножи» мог бы получить статуэтку за лучший сценарий, если бы награду не забрали корейские триумфаторы премии (это мы о «Паразитах»). Добавьте сюда Дэниэла Крейга с Крисом Эвансом в актерском составе и классное музыкальное сопровождение — приятный вечер гарантирован.

8. «Сиротский Бруклин»

Режиссер: Эдвард Нортон

В ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале

Шел в кино с декабря 2019

О чем кино и почему смотрим

Есть Лайонел Эссорг — частный детектив, у которого синдром Туретта. Есть его наставник — Фрэнк Минна. Его убивают, и Эссорг решает расследовать преступление. Это дело заведет его в самые разные районы Нью-Йорка и заставит выложиться по полной. Еще бы: зацепок, считайте, практически нет.

«Появляются мысли, что во мне живет другой человек». История парня с синдромом Туретта

В минском прокате фильм прошел довольно незаметно, но спешим напомнить фамилии из каста: Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис… Уже круто. Идем дальше: сценаристом и режиссером выступил актер Эдвард Нортон. Формально это его первый опыт в роли сценариста: ранее Нортон нигде не упоминался в титрах в этом качестве. Но вообще актер уже работал над сценариями таких хитов, как «Бойцовский клуб» и «Фрида». Можете смело смотреть — фильм не подведет.