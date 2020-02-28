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Ганапольский: У Лукашенко нет другого выхода, как стать настоящим президентом, но на это уже нет времени

28.02.2020 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко окончит свои дни на дачке, где будет копать картошку и смотреть, как Путин в Минске принимает военный парад, считает российский журналист Матвей Ганапольский



Как мы знаем, различные вещества, в зависимости от условий, бывают в разных агрегатных состояниях. К примеру, вода — может быть льдом, жидкостью и паром. При этом, она водой и остаётся.

Так и Беларусь. Ставшая, когда-то, ближайшей союзницей России. До поцелуя в дёсны. До состояния брата-близнеца. До состояния Украины, когда её агрегатное состояние называлось Малороссия. 

До состояния русскоязычного придатка, обрабатывающего российскую нефть, до населения, где все авторитеты в культуре, в кино, в музыке — это авторитеты российские. Кто главный белорусский певец, кто у нас в Беларуси главная эстрадная звезда? Киркоров, конечно.

Это всё игры Лукашенко, его патологическое стремление в 90-х оседлать российскую политику, безумная мечта стать президентом того самого Союза России-Беларуси. Под эту безумную мечту и была сделана та самая фатальная ошибка, которую теперь Лукашенко и расхлёбывает. 

Хотя, тогда обмануться было легко — тогда все опросы показывали, что «колхозник и крепкий хозяйственник» Лукашенко значительно популярней КГБ-шника Путина. 

Возможно, народ Союзного государства даже проголосовал бы за «белорусское чудо» и сейчас бы Лукашенко, в роли президента, ездил бы по колхозам всея Руси и увольнял онлайн их председателей. Но он забыл, что КГБ-шный лидер готов воспринимать Лукашенко только в роли ярмарочного клоуна.

Путину Лукашенко не нужен, ему нужна Беларусь и Украина для реализации его патологии — восстановления Нью-Васюков — СССР-2.

Что спасает Беларусь от немедленного поглощения? Только то, что Лукашенко еще жив, что его не отравили каким-то новичком, и на его место не поставлен какой-то местный Медведев, роль которого будет только в том, чтобы поставить подпись под бумажкой о входе в состав России, а потом пару лет поруководить «Белорусским федеральным округом».

Вы скажете — но ведь страну должно защищать гражданское общество, один в поле не воин. Да, должно, но не его ли Лукашенко уничтожал все эти тридцать лет? Кто выйдет защищать Беларусь, если её не оторвать от Лукашенко, который снова и снова возглавляет свою вотчину.


Лукашенко жалуется, что его прессуют. Он, бедный, еще не знает, что это такое, когда Путин по настоящему прессует. Хочет узнать — пусть посмотрит на Украину. 

И нет у него выхода спасти Беларусь, кроме как стать настоящим президентом своей страны, вспомнить о её родном языке, культуре, месте в Европе, и о том, что белорусы — это не русские, которые почему-то, по какому-то недоразумению, говорят с каким-то смешным акцентом.

Но я не думаю, что Лукашенко успеет все это вспомнить и понять.

Он окончит свои дни на своей дачке, где будет копать картошку и смотреть, как Путин в Минске принимает военный парад.

И поделом!
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко окончит свои дни на дачке, где будет копать картошку и смотреть, как Путин в Минске принимает военный парад, считает российский журналист Матвей...
 
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