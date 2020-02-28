Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

Календарная весна в Беларуси начнется с дождя и мокрого снега.

В субботу, 29 февраля, погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и малоактивный атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 1 по северо-востоку до 6 градусов тепла по юго-западу Беларуси.

В воскресенье, в первый день календарной весны, ночью в восточной части страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Утром на запад Беларуси с территории Польши переместится атмосферный фронт, который, двигаясь на восток, в течение дня будет формировать погоду в стране. Поэтому 1 марта будет преобладать облачность. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.

В начале следующей недели Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, перемещающихся с территории Западной Европы. Часто будут идти осадки, в основном в виде дождя. В течение суток будут преобладать положительные температуры, по югу в дневные часы столбик термометра будет подниматься до 10-12 градусов тепла.



