ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белнефтехим" приветствует решение PERN о запуске "Дружбы" в реверс

28.02.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В концерне заявляют, что позиция крупных российских нефтяных компаний, которые сохраняют мораторий на поставку нефти в Беларусь, способствовала принятию решения польского оператора о запуске нефтепровода в реверс в белорусском направлении.

"Для Беларуси открывается еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти. Это меняет картину. По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков нефтяного рынка, направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников", - говорится в комментарии пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко, пишет interfax.by.

"Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров - заявление польского оператора о возможности реверса", - подчеркнул он.

"И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки нефти (…). Это открывает для Беларуси возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, польский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" PERN заявил о необходимости возможности прокачки нефти из Польши на территорию Беларуси.

"PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово (нефтеперекачивающая станция Адамова Застава - ИФ). В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - говорится в сообщении компании.

Ранее также сообщалось, что делегация правительства Польши посетила США, где провела консультации о механизме поставок нефти из США в Беларусь через польские порты.

"Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно", - заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, которого цитирует Польское агентство печати.

Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить республику энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Президент также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба".

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы "Сафмар". По информации "Белнефтехима" с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь.

Поставки нефти из РФ сведены к минимуму из-за отсутствия договоренности с ключевыми поставщиками по цене сырья.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В концерне заявляют, что позиция крупных российских нефтяных компаний, которые сохраняют мораторий на поставку нефти в Беларусь, способствовала принятию решения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая: у предпринимателей осталось три дня на уплату страховых взносов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика