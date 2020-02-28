"Белнефтехим" приветствует решение PERN о запуске "Дружбы" в реверс

Источник материала: Ежедневник

В концерне заявляют, что позиция крупных российских нефтяных компаний, которые сохраняют мораторий на поставку нефти в Беларусь, способствовала принятию решения польского оператора о запуске нефтепровода в реверс в белорусском направлении.

"Для Беларуси открывается еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти. Это меняет картину. По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков нефтяного рынка, направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников", - говорится в комментарии пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко, пишет interfax.by .

"Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров - заявление польского оператора о возможности реверса", - подчеркнул он.

"И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки нефти (…). Это открывает для Беларуси возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, польский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" PERN заявил о необходимости возможности прокачки нефти из Польши на территорию Беларуси.

"PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово (нефтеперекачивающая станция Адамова Застава - ИФ). В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - говорится в сообщении компании.

Ранее также сообщалось, что делегация правительства Польши посетила США, где провела консультации о механизме поставок нефти из США в Беларусь через польские порты.

"Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно", - заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, которого цитирует Польское агентство печати.

Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить республику энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Президент также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба".

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы "Сафмар". По информации "Белнефтехима" с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь.

Поставки нефти из РФ сведены к минимуму из-за отсутствия договоренности с ключевыми поставщиками по цене сырья.